Естонія готова надати Україні “Джавеліни” і 122-мм гаубиці

Запуск ракети з американського ПТРК "Джавелін"

Міністерство оборони Естонії планує надати Україні летальну зброю – протитанкові ракети Javelin, а також 122-міліметрові гаубиці.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомила телерадіокомпанія ERR.

Про таку допомогу представник МО ЕР заявив на тлі нарощування російської військової присутності на кордонах України.

“Ми підтримували навчання українських саперів, спецпризначенців, військових медиків, артилеристів та обмінювалися інформацією з 2014 року. Нині, коли російські війська знову зосереджуються біля кордонів України, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Міністерство оборони ухвалило принципове рішення підтримати Україну озброєнням та боєприпасами”, – повідомив каналу ERR начальник відділу міжнародного співробітництва міністерства оборони Пеетер Куймет у четвер, 30 грудня.

Він зазначив, що перед ухваленням остаточного рішення необхідно отримати згоду від США як країни-виробника протитанкової зброї, а також від колишніх власників гаубиць у Фінляндії та Німеччині.

Як відомо, свого часу Естонія закупила та отримала як підтримку ракети Javelin із США. Ціна одного ПТРК коливається від 75 тис. до 130 тис. євро, залежно від договору та конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кількадесят таких комплексів.

Також Естонія у 2009 році закупила у Фінляндії 42 гаубиці та боєприпаси до них за 31 млн ест. крон. Скільки гармат вона готова передати Україні, не повідомляється. Україна має на озброєнні близько 150 таких гармат.

Крім відправлення зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану “м’яку” допомогу, зокрема готує до відправлення пересувний комплекс польового шпиталю, навчить працювати в ньому українських військових медиків.

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