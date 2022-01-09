Кияни сказали “ні Путіну” перед переговорами США й РФ

У Києві відбулася акція “Скажи Путіну ні!”, покликана привернути увагу Заходу до позиції України напередодні переговорів із Росією щодо безпеки Європи.
В неділю, 9 січня, на Михайлівській площі зібралися близько 300 активістів. Їх організували “Рух опору капітуляції” та громадська організація “Вільні люди”, передає LB.ua.
Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії і “сказати “ні” Путіну та його імперській політиці”.
Учасники акції-флешмобу прийшли до будівлі МЗС, тримаючи величезний державний прапор і плакати з гаслами “SayNOtoPutin” і “UkrainiansWillResist” – “Скажи Путіну ні” та “Українці чинитимуть опір”.
Ці самі гасла вони напис на величезному транспаранті.
Мітингувальники також вимагали засудити введення окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану.
Подібні акції 9 січня проводять також українські громади за кордоном.
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Напередодні РОК закликав:
“Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори й іншу національну символіку”, – додали ініціатори.
Як відомо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.
В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої масштабної інтервенції РФ. На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.
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