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Кияни сказали “ні Путіну” перед переговорами США й РФ

09/01/2022 14:08

У Києві відбулася акція “Скажи Путіну ні!”, покликана привернути увагу Заходу до позиції України напередодні переговорів із Росією щодо безпеки Європи.

В неділю, 9 січня, на Михайлівській площі зібралися близько 300 активістів. Їх організували “Рух опору капітуляції” та громадська організація “Вільні люди”, передає LB.ua.

Учасники акції закликали світових лідерів не піддаватися на ультиматуми Росії і “сказати “ні” Путіну та його імперській політиці”.

Учасники акції-флешмобу прийшли до будівлі МЗС, тримаючи величезний державний прапор і плакати з гаслами “SayNOtoPutin” і “UkrainiansWillResist” – “Скажи Путіну ні” та “Українці чинитимуть опір”.

Ці самі гасла вони напис на величезному транспаранті.

Мітингувальники також вимагали засудити введення окупаційних військ ОДКБ на територію Казахстану.

Подібні акції 9 січня проводять також українські громади за кордоном.

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Напередодні РОК закликав:

1️⃣ Надрукуйте або напишіть на аркуші А4 чи більшого формату два гасла – #SayNOtoPutin та #UkrainiansWillResist (та/або українські варіанти #СкажиПутіну_НІ й #УкраїнціЧинитимутьОпір). Можна видрукувати зображення, яке додається до цього допису.
2️⃣ Домовтеся з друзями та зробіть спільне фото з плакатом. Якщо не виходить ні з ким скоординуватися, можете сфотографуватися і самотужки.
3️⃣ Можете сфотографуватися навіть біля своєї церкви після служби. Це може бути пам’ятна будівля, міська або сільська рада, табличка з назвою міста/села.
4️⃣ Викладіть ваше фото у соцмережах – Фейсбук, Інстаграм, Твіттер тощо. В дописах використовуйте хештеги-гасла. Також пишіть, в якому місті чи селі зроблене фото.
5️⃣ Ваші фото надсилайте в обговорення події, на електронну скриньку rok.org.ua@gmail.com або на сторінку Руху опору капітуляції. Обов’язково вкажіть, де саме зроблено фото.
6️⃣ Про місце та час акцій у своїх містах повідомляйте в обговорення події.

“Ця акція має передати голос всіх українців, тому закликаємо утриматися від партійних прапорів та використовувати лише державні прапори й іншу національну символіку”, – додали ініціатори.

Як відомо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки розпочнуться у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі стане ситуація навколо України.
В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ. На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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Україна

Кияни сказали “ні Путіну” перед переговорами США й РФ

У Києві відбулася акція “Скажи Путіну ні!”, покликана привернути увагу Заходу до позиції України напередодні переговорів із Росією щодо безпеки Європи. В неділю, 9 січня, на Михайлівській площі зібралися...

Війна з Росією

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