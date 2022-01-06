У Казахстані силовики заявили про “ліквідацію десятків нападників” на адміністративні будівлі Алмати

Під час спроб штурму адміністративних будівель в найбільшому місті Казахстану, колишній столиці Алмати “ліквідовані десятки нападників”.

Про це в четвер, 6 січня, заявила офіційна представниця департаменту Салтанат Азірбек, передає сайт Vesti.kg.

За її словами, вночі “екстремістські сили спробували штурмувати адміністративних будівель”.

“Минулої ночі екстремістські сили зробили спробу штурму адміністративних будівель, Департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції. Десятки нападників ліквідовані, їхні особи ідентифікуються”, – сказала речниця.

Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану спалахнули масові протести. Вуличні акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також в Актау, Оралі й Актобе на заході, Шимкенті на півдні, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

На третій день влада погодилася знизити ціни – до 50 тенге (близько 3 грн) за літр, однак протестувальники вже висували політичні вимоги, зокрема, йшлося про відставку уряду та відхід від керування державою 81-річного колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який залишався головою Ради безпеки Казахстану, але фактично контролював ухвалення всіх важливих рішень. Також висуваються вимоги щодо прямих виборів акімів (глав регіонів), повернення конституції 1993 року тощо.

Влада вивела на вулиці бронетехніку. Проти мітингарів застосовують світлошумові гранати. У різних містах оголосили надзвичайний стан, заблокували інтернет-месенджери та новинні сайти, які висвітлювали протести з місця подій. Затримували як протестувальників, так і журналістів.

5 січня на тлі протестів президент Казахстану прийняв відставку уряду. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме перший заступник глави кабміну Аліхан Смаїлов.

Касим-Жомарт Токаєв оголосив про звільнення Назарбаєва з посади голови Ради безпеки і сам обійняв цю посаду.

Протестувальники захопили адміністрацію та аеропорт в Алмати, скинули пам’ятник Назарбаєву в Талдикургані тощо. З Алмати ввечері 5 січня повідомляли про вуличні бої із застосуванням вогнепальної зброї, убитих силовиків та мародерство бунтівників.

Президент Токаєв оголосив антитерористичну операцію та звернувся до ОДКБ з проханням про введення військ.

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