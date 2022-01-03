У зоні ООС добу зберігалася “тиша”

Упродовж минулої доби, 2 січня, та станом на сьому годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомив пресцентр командування ООС у ранковому зведенні 3 січня.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – зазначили у штабі.

Як інформувала “Новинарня“, в перший день року окупанти вчинили 4 обстріли.

Перед тим, в останні години 31 грудня, від кулі снайпера під Авдіївкою загинув десантник Станіслав Богуславський.

Контекст

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомила, що на черговому засіданні ТКГ в форматі відеоконференції сторони досягнули порозуміння щодо рішучості повністю дотримуватися заходів із посилення режиму припинення вогню, узгоджених 22 липня 2020 року.

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний підписали спільну заяву щодо результатів засідання ТКГ 22 грудня, привітавши згоду щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому ЗСУ запевнили “щодо своєї позиції послідовно та неухильно дотримуватись режиму припинення вогню, передбачених вищезазначеними заходами, в тому числі щодо умов відкриття вогню у відповідь”.

Без порушень “тиші” обійшлася вся доба 22 грудня. Однак наступного дня ворожі обстріли поновилися.

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