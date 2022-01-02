ООС: у перший день року окупанти вчинили 4 обстріли

Упродовж минулої доби, 1 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, всі – в Донецькій області.
Про це повідомив пресцентр командування ОС у денному зведенні.
У напрямку Широкиного противник відкривав вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новолуганського російські найманці вчинили обстріл із гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь із протитанкових гранатометів, а неподалік Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями…
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – ідеться у зведенні.
Станом на 11-ту годину ранку, з початку доби 2 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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