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Кива на росТБ виступив за об’єднання України з РФ і виправдав анексію Криму. ВІДЕО

28/12/2021 19:56

Народний депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива заявив, що Україна повинна бути частиною “єдиного слов’янського союзу” з Російською Федерацією і “разом протистояти Заходу”.

Як передає “Новинарня“, про це політик сказав в етері пропагандитського токшоу на телеканалі “Россия 1”.

Член “ОПЗЖ” заявив, що Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права на територію, яка, на його думку, має перебувати в єдиному “слов’янському союзі”.

Слов’янські народи, за його словами, мусять возз’єднатися й “бути тією силою, яка протистоїть Заходу”.

Також нардеп висловив захоплення щодо анексії Росією українського Криму.

“Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу. Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли по все”, – сказав Кива.

Він додав, що дії України – “це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс”.

Кива вважає, що сьогодні Росія може відіграти ключову роль у майбутньому України.

Крім того, Революцію гідності 2014-2015 років він назвав “державним переворотом всередині країни”.

Як інформувала “Новинарня“, 15 жовтня скандальний народний депутат від проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива на річницю вбивства Степана Бандери проголосив себе “лідером антифашистського руху” і в публічному місці випустив у повітря кілька черг із автоматичної зброї, якою заборонено володіти цивільним особам.
26 жовтня стало відомо, що за цим фактом було відкрито кримінальне провадження.
Через місяць після інциденту міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Киву позбавили права на нагородну зброю через “негідну поведінку і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені українського народу”.
18 листопада Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 та АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у Києві.

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