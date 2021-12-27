“Помста за розслідування сталінських злочинів”: суд в РФ збільшив термін ув’язнення 65-річного історика Юрія Дмитрієва до 15 років

Юрій Дмитрієв у суді, 27 грудня 2021 року. Фото: ТАСС

Петрозаводський районний суд Карелії збільшив вирок голові карельського відділення правозахисного товариства “Меморіал”, 65-річному історику Юрію Дмитрієву з 13 до 15 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє “Север.Реалии“.

Дмитрієва, який першим досліджував масові поховання часів Великого терору в Сандармосі, у липні 2020 року засудили до трьох з половиною років колонії суворого режиму за нібито насильницькі дії щодо прийомної дочки.

У вересні того ж року Верховний суд Карелії, розглянувши апеляційні скарги захисту та звинувачення на вирок, збільшив термін до 13 років колонії суворого режиму.

Але на початку грудня 2021 року прокуратура заявила, що вимагає переглянути вирок у бік збільшення терміну, і суддя задовольнила вимоги обвинувачення.

Засідання суду було відкритим. На нього пустили близько 15 людей, які після виголошення вироку скандували “Свободу Дмитрієву!” та “Не винен!”.

“Вражає відчуття повсякденності того, що відбувається. Буденним голосом людину засуджують фактично до смертної кари“, – зауважила присутня в залі журналістка Вікторія Івлєва.

“Юрій Дмитрієв прийняв вирок достойно і попросив подякувати всім, хто прийшов його підтримати і підтримував усі ці роки”, – написав після засідання місцевий журналіст Валерій Поташов.

Правозахисники вважають судове переслідування і вирок Дмитрієву безумовно політичним.

“15 років – помста за розслідування сталінських злочинів у Сандармоху. Тобто за розслідування насильницьких дій політичного характеру. 15 років у безсумнівній надії, що Дмитрієв не доживе до свободи“, – вважає псковський політик Лев Шлосберг.

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Нагадаємо, у Росії міський суд Петрозаводська у липні 2020 року виніс вирок історику, керівникові карельського відділення товариства “Меморіал” Юрію Дмитрієву у справі про насильницькі дії сексуального характеру, нібито здійснені щодо його прийомної дочки – три з половиною роки колонії.

Дмитрієва визнали винним за пунктом “б” частини 4 статті 132 Кримінального кодексу Росії (насильницькі дії сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 12-річного віку), але виправдали за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії (стаття 242.2 КК Росії), розпусних діях (частина 1 статті 135 КК Росії) і зберіганні зброї (частина 1 статті 222 КК Росії).

Раніше прокуратура вимагала для нього 15 років колонії суворого режиму. З урахуванням часу, вже проведеного в СІЗО, Дмитрієв мав вийти на волю 12 листопада 2020 року.

Проте наприкінці вересня вирок Петрозаводського міського суду був змінений, і відповідно, термін ув’язнення Дмитрієву апеляційний суд змінив: з трьох з половиною років загального режиму на 13 років суворого режиму.

Також інші справи, за якими його звинувачували, направили на повторний перегляд.

Як відомо, багаторічний голова карельського “Меморіалу” Юрій Дмитрієв – відомий історик і краєзнавець, який розслідував злочини сталінських часів. Саме він знайшов масове поховання в урочищі Сандармох у Карелії, де наприкінці 1930-х років були поховані тисячі арештантів, розстріляних НКВС, зокрема велика кількість українців.

Завдяки Дмитрієву і “Меморіалу” стали відомі імена кількох тисяч розстріляних під час Великого терору.

У середині 2000-х комплекс у Сандормоху отримав статус історичної пам’ятки і був узятий під державну охорону. Дмитрієв також домігся того, щоб у річницю початку Великого терору 7 серпня в регіоні запровадили день жалоби.

Вже перебуваючи в СІЗО, Дмитрієв почав писати книжку про цей меморіальний комплекс.

Уперше Юрія Дмитрієва заарештували у грудні 2016 року. Теперішня справа – вже друге обвинувачення за “педофільською” статтею, яке порушили щодо нього. За першою справою суд його виправдав, але Верховний суд Карелії скасував виправдальний вирок і повернув справу на перегляд. У результаті Дмитрієв отримав два з половиною роки обмеження волі за статтею про незаконне зберігання зброї (у нього вдома під час обшуків знайшли деталі історичної зброї, знайдені на місці розкопок).

Справи проти Дмитрієва порушили через світлини неповнолітньої прийомної дочки в спідній білизні, які історик зберігав у комп’ютері. Тоді його обвинуватили у розпусних діях і фотозйомці особи, яка не досягла 14-річного віку.

Дівчинці на той час було 11, а вдочерили її у трирічному віці. На той час рідні діти Дмитрієва були вже дорослими – згодом прийомна дочка навчалася разом із дітьми його дочки. Рішення Дмитрієва вдочерити дитину нікого не здивувало, адже його самого прийомні батьки взяли маленьким із дитячого будинку, й історик завжди хотів так само допомогти якому-небудь знедоленому малюку.

Сам він пояснив, що світлини були зроблені для органів опіки, які постійно контролювали догляд за дитиною: довести, що вона здорова і в доброму фізичному стані. Адже на той час, коли історик узяв її з притулку, дівчинка мала недостатню вагу й сильно відставала у фізичному розвитку від “благополучних” ровесників.

Пізніше незалежна експертиза підтвердила, що світлини не є порнографією і відповідають лінії захисту. Дмитрієв також пройшов кілька психіатричних експертиз, які підтвердили, що він психічно здоровий і не є педофілом.

Після виправдувального вироку у червні 2018 року стосовно Дмитрієва порушили нову кримінальну справу. Вона була за статтею про насильницькі дії сексуального характеру, здійснених щодо особи, яка не досягла 14-річного віку. Через те, що нова справа була порушена за тяжкою статтею, Дмитрієва утримували під арештом.

За висновком правозахисників, влада РФ за допомогою кримінальної справи намагалася скомпрометувати Дмитрієва чи просто помститися за роботу з викриття тоталітарних злочинів радянського режиму.

Правозахисники зауважували, що у 2016 році у Дмитрієва був конфлікт з іншими істориками і Російським військово-історичним товариством. Тоді петрозаводські історики Юрій Кілін і Сергій Веригін висловили версію, що в Сандармосі можуть бути поховані не репресовані у роки Великого терору, а військовополонені червоноармійці, розстріляні під час Другої світової війни.

Під час розслідування на підтримку Дмитрієва виступали лауреати Нобелівської премії Джонатан Літел і Світлана Алексієвич, лауреат Пуліцерівської премії Енн Еплбаум, понад сто російських діячів культури, журналістів і науковців. В одному з їхніх листів ідеться про те, що російська влада забезпечує обвинувальний вирок, щоби виправдати незаконне переслідування Дмитрієва, а кримінальні справи проти нього – це спроба переписати історію Росії й СРСР.

Як інформувала “Новинарня“, у квітні 2020 року у вʼязниці РФ помер історик Сергій Колтирін, який розповідав світу про масові розстріли в Сандармоху.

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