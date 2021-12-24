Що не так із новою системою нагород, запровадженою головнокомандувачем ЗСУ, – Гайдукевич

Віталій Гайдукевич

журналіст, громадський діяч, член партії “Європейська солідарність”, координатор групи “Нове військо”

(FB)

Платон мені друг, але істина дорожча.

23 грудня головнокомандувач ЗСУ затвердив нову систему нагород – ті відзнаки, якими нагороджуватиме головком.

Красива історія, але… Диявол в дрібницях. Спробую розібрати.

1. Чи якісно виглядають відзнаки? Так. Це художня рука Олексія Руденка, він автор ордену Богдана Хмельницького, дотичний до емблематики і айдентики ЗСУ ледь не з 1992 року, один із ключових творців ребрендингу ЗСУ нашої волонтерської групи “Нове військо”. Крім того, в затвердженій концепції можна упізнати мотиви Хреста українського козацтва (1947 рік), Хреста заслуги УПА, Хреста бойової заслуги – теж шляхетне діло, наголосити на спадковості до героїв Перших і Других Визвольних змагань.

2. Чи потрібно АЖ СТІЛЬКИ відомчих відзнак? Ні. А якщо зауважити, що показане не фінал і плануються ще й видові відзнаки – тим більше ні.

3. В чому був прорив ПЕРВИННОЇ пропозиції відомчих нагород МО/ГШ (у розробці якої брав участь Гайдукевич – “Н”)? Вона була лаконічна й унеможливлювала рефлекторне бажання військових чинуш розсипати брязкальця. В країні, яка воює, нагороди були для тих, хто воює. Представлена нині система – якісно відмальована стара звичка “про все хороше і побільше”.

Тепер по кожному предмету.

Хрест заслуги

Найвища нагорода головкома. Її передбачають і за особливі заслуги в захисті суверенітету, і… за керівництво органами військового управління та структурними підрозділами в мирний час, і… цивільним працівникам ЗСУ.

Вибачте – командування особовим складом у війні прирівняли до управління структурами в мирний час?

Крім того, цей хрест пропонують носити на шиї, а якщо людина буде нагороджена «Богданом» І ступеня чи «Мужністю»? Вони теж на стрічках. Хоч і найвища, але відомча нагорода не мала б подаватися на рівні державного ордену – статус має різнитися.

Хрест хоробрих

За первинним задумом, це мав бути основний “бойовий” хрест ЗСУ – наймасовіша нагорода, яку вручали б за безпосередню участь в бойовій ситуації. Її переважно отримували б солдати, сержанти і старшини, офіцери максимум підполковник-полковник. Виключно бойова. Мати Хрест хоробрих офіцеру було б особливо почесно, бо це був би доказ – не кабінетний, справжній. Цивільний нагороджуватися не міг би.

А зараз? Нагороджувати можуть за все, аж до ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, інших надзвичайних ситуацій. Ключова підстава – героїчний вчинок із ризиком для життя. А факт «в бою», як ключовий, – загубився.

Золотий хрест

Його не було в первинному проекті. Цю новацію придумали для рядового і сержантського складу за бойові успіхи і… «високі показники у бойовій підготовці (… що?!), бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності» (с).

«Нагрудним знаком, як правило, нагороджуються особи, які раніше нагороджувалися нагрудним знаком “Сталевий хрест”.» (с)

Ще одне порушення логіки – за первинним задумом сталевий хрест має пірначі, це хрест для офіцерського складу. В Золотому хресті – мечі, і він для солдатів та сержантів. Тепер носії офіцерських пірначів підпадатимуть під солдатсько-сержантські мечі?

Срібний хрест

Його також не було за первинним задумом. Його опис і призначення повністю співпадають зі Сталевим хрестом первинної концепції. Навіщо було запроваджувати ще одну нагороду, якщо її базове призначення повністю відпрацьовував сталевий «пірначевий» хрест? Незрозуміло. “Шоб було”?

Сталевий хрест

У новій редакції це нагорода ні про що – її суть і призначення потроху дублюються і Хрестом хоробрих, і Золотим та Срібним хрестами.

Хрест “Військова честь”

За первинною концепцією, це була найвища нагорода міністра оборони. Нею нагороджували за умови наявності в особи інших відомчих чи державних відзнак та тривалої служби. По суті, нагорода фіналу кар’єри.

Зараз цей один із найкрасивіших хрестів виконує роль банальної вислуги – «пісок» – 20 календарів. Сумна доля хреста.

Комбатантський хрест

Це «пісок №2», тільки звільнення в запас після 25 календарів. Або звільнення за станом здоров’я.

Чекай, скажете ви, за 25 календарів – це одне… а звільнений через втрату здоров’я на службі – геть інше. Друге передбачає поранення, контузії? А хіба їх можна урівнювати із просто вислугою? Отож.

“За незламність”

Нагрудний знак. В первинній ідеї – медаль за мужність у полоні. Чому медаль понизили до рівня нагрудного знаку?

Колись саме ця відзнака мала найбільше сумнівів – на підставі яких доказів можна буде нагороджувати за незламність в полоні? Хто свідок незламності? В усім звільненим з полону буде вручатися? А якщо людину в полоні катували і вона під тортурами зламалася і видала інформацію, що призвела до втрат – як ми це дізнаємося?

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Через те, що межа дуже тонка і «а судді хто?», в первинному варіанті цю медаль завернули. І робоча група із тим погодилася. Що змінилося зараз?

“За збереження життя”

Теж була медаллю, а стала знаком. Нагорода медикам і санітарам, перш за все, а також тим воякам, хто зміг врятувати побратима. Тут без змін.

“За сприяння війську”

Оранта захисниця, тут також без змін, майже.

Чогось тут також примудрилися всунути елемент «піску». Навіщо? От просто 5 календарів стажу на посадах в ЗСУ – і підстава для медалі? Справді?

Якщо людина є працівником, то вона має отримувати зарплату і кар’єрний ріст, а не просиджувати штани в очікуванні «календарних» плюшок.

Висновки

Отже, мінуси затвердженої системи нагород:

1. Лаконічна нагородна система [з першого проєкту], яка брала до уваги присутність ще й вищого рівня – державних нагород, роздулася на +4 одиниці. Кожна з яких потребує бюрократичного проведення, обгрунтування, ведення обліку, виготовлення, зрештою.

2. Усі відзнаки в підставах мають небойові випадки

– вони вже адаптовані до мирного життя?

Тут хтось готується здатися і роздавати бляшанки один одному за успішну караульну службу і розвиток?

Шкода, але три з половиною роки тому наша робоча група була націлена на створення нагород для війни в першу чергу.

3. Система втратила упізнаваність – різні нагороди мають однакові підстави для нагородження.

Втрата чіткого призначення нагороди, яке звужує перелік випадків, під які нагорода підпадає, девальвує відзнаку. Тобто нова система нагород, ще не народившись толком, повторила хворобу державної – “всім і за все хороше”.

4. Збільшення кількості примірників (а ще очікуйте видові відзнаки СВ, ПС, ВМС, ДШВ, ССО як мінімум) – це гроші. Якщо, звичайно, ці нагороди хочуть справді видавати.

5. До слова, якщо Єрмак заявляє, що наші не стрілятимуть, то за що видаватимуть нагороди? Все ж «за розвиток»?

6. А де загубилася медаль «За поранення»? Її навіть почали видавати при Порошенкові (насправді – в серпні 2019 року – “Н”). От цікаво, чи багато видали таких медалей?

А вона була запланована як медаль для всіх, хто отримав поранення за весь час війни.

Багато? Так. Дорого? Трохи коштує. Видано? Ні.

Але створено нову нагородну лінійку в якій ще більше позицій. Щоб що?

7. Хрест заслуг із трьома смужками на стрічці? Ми розуміємо, що цей хрест називатимуть «адідас»?

Саме тому я не розділяю захвату «ну нарешті». Малюнки красиві, але система вийшла погана. Почуття міри в ній загубилося.

Тепер цікаво, хто ж буде освоювати шалені гроші на виготовлення. Угу.

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