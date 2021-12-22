В окупованому Криму продовжили арешт Наріману Джелялу

Наріман Джелял

У тимчасово окупованому Криму підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт для активіста й політика, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також кримськотатарських активістів Азіза та Асана Ахтемових, яких звинувачують у скоєнні “диверсії на газопроводі”.

Засідання суду відбувалось у закритому режимі в середу, 22 грудня, пише “Крим.Реалії”.

На думку адвоката Миколи Полозова, вимога закритого засідання була заснована на загальних формулюваннях про безпеку без будь-яких конкретних фактів. Родичам заарештованих дозволили бути присутніми під час оголошення рішення суду.

Джелял і брати Ахтемови залишаться у СІЗО до 23 лютого.

Адвокат Микола Полозов повдіомив, що захист має намір оскаржити це рішення суду.

Як повідомляла “Новинарня“, 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст, журналіст перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Це сталося після того, як він узяв участь у саміті “Кримської платформи” в Києві, спрямованому на деокупацію.

6 вересня чотирьох затриманих заарештували. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на відео допиту чоловіки нібито зізналися, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в Перевальному.

В ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”. ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямована провокація”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

9 жовтня адвокат Микола Полозов поінформував, що окупанти відвезли Джеляла з СІЗО у відділення психіатричної лікарні, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Сама експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Захисник нагадав, що Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

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