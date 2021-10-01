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Суд у Сімферополі залишив під арештом до 3 листопада активіста Джеляла

01/10/2021 16:43

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні 1 жовтня розглянув апеляцію захисту кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла (за документами Джелялова), скоротивши на один день термін його перебування в СІЗО.

Таким чином, активіст залишиться під арештом до 3 листопада. Про це в коментарі кореспонденту “Крим.Реалії” розповів адвокат Микола Полозов.

“Наша позиція полягає в тому, що подібні судові засідання мають відбуватися у відкритому режимі. Але ми бачимо, що суд проводять у закритому режимі, до самого суду підганяють автозаки і Росгвардію, щоб не дати людям зібратися й висловити свою підтримку Наріману Джелялову. Це в мініатюрі те, що робить російська влада з кримськотатарським народом: намагається змусити мовчати, задушити, залякати кийками і багаторічними термінами. Що стосується рішення суду, суд змінив рішення Київського районного суду (Сімферополя – Н.), але абсолютно знущально знизивши на один день термін тримання під вартою. Звичайно ж, це рішення є абсолютно незаконним. І це рішення апеляційної інстанції ми будемо оскаржувати в касації”, – сказав Полозов.

У Сімферополі перед початком судового засідання 1 жовтня співробітники російської поліції не допускали слухачів на територію суду і переписували їхні паспортні дані. Співробітники поліції при цьому затримали активістку Лейлю Яшлавську, яка також прийшла на суд і яка за попередньою інформацією зараз перебуває в Київському райвідділі поліції Сімферополя.

Пізніше пристав на суді оголосив, що засідання проходитиме в закритому режимі.

Раніше адвокат активіста Микола Полозов повідомляв, що Нарімана Джеляла тримають у спецблоці – спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена як взаємодія не тільки із зовнішнім світом, а й з іншими ув’язненими.
До цього повідомлялося, що активісту посилили звинувачення, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Раніше ФСБ вже посилювала звинувачення проти Джеляла, перекваліфікувавши інкриміновану Наріману справу з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії.

Як писала “Новинарня“, 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали десять діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на “відео допиту двох з них, поширеного ФСБ, чоловіки докладно розповіли, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в селі Перевальне”.

При цьому в ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”.

ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямована провокація”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

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