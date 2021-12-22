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Суд щодо MH17: прокуратура просить довічне для усіх звинувачених

22/12/2021 14:06

У Нідерландах прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох осіб, яких судять за причетність до збиття пасажирського рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році.

Про це в середу, 22 грудня, інформує “Європейська правда” з посиланням на нідерландські ЗМІ.

Перед цим у суді три дні зачитували обвинувальний висновок.

Сторона звинувачення заявила, що підозрювані, обіймаючи провідні позиції серед бойовиків, застосували “невибіркове, сплановане і байдуже насильство”, що призвело до загибелі невинних людей і трагедії для сотень родин.

Напередодні прокуратура Нідерландів заявила, що Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко несуть повну відповідальність за збиття MH17, попри те, що фізично не були присутні під час запуску ракети “Бук”.

Також сторона звинувачення зауважила, що те, що четверо обвинувачених мали на меті збити український військовий літак, а не міжнародний рейс, не змінює суті звинувачень – тому що підозрювані мали враховувати, що повітряний простір не був закритий для цивільної авіації.

Зазначимо, рішення суду у справі очікується не раніше осені 2022 року.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік від Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародне розслідування під егідою Нідерландів доводить, що літак збито з контрольованої сепаратистами території ракетним комплексом “Бук”, який прибув із Росії.

19 червня 2019 року  Об’єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це – Сергій Дубинський (“Хмурий”), Ігор Гіркін (“Стрелок”), Олег Пулатов (“Гюрза”), Леонід Харченко (“Кріт”).  На засідання суду вони не з’являються.

Також підозрюваним визнали колишнього бойовика “ДНР” Володимира Цемаха, затриманого СБУ в ОРДЛО і відданого в Росію в рамках обміну полоненими.

Судовий процес у цій справі почався 9 березня 2020 року в судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама.

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