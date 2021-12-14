Українські розвідники таємно вивезли з ОРДО третину збитого “боїнга” рейсу МН17, – Луценко

Юрій Луценко. Фото: УНІАН

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що українські розвідники для проведення експертиз таємно вивезли з території окупованої Донеччини частини літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що зазнав катастрофи біля Сніжного 17 липня 2014 року.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню “Цензор.нет”, опублікованому у вівторок, 14 грудня.

“Україна – частина міжнародної слідчої групи. Фактично вся робота по суду про збитий MH17 на 90% – це робота українських спецслужб. Я не знаю, чому розвідники ще не розповіли, як вони виносили звідти частини літака. Ви взагалі уявляєте, як вивезти з донецької окупованої території частини літака – фюзеляж, крила, частини борту?” – розповів він.

Луценко зазначив, що “ми тут в Україні склали, напевно, третину літака для подальшої експертизи”.

“Я вже мовчу, що туди пішли дві українські ракети “Куб” – аби імітувати цю річ для слідчих експериментів за участю голландців. Це колосальна невидима робота! Але саме вона не лише до покарання конкретних виконавців, але й до доказу, що Росія веде війну проти України – а заодно і вчиняє терористичні акти проти інших громадян”, – сказав ексгенпрокурор.

Він наголосив, що “це – прямий шлях до Гааги вищого військового політичного керівництва Росії”.

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Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік від Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародне розслідування під егідою Нідерландів доводить, що літак збито з контрольованої сепаратистами території ракетним комплексом “Бук”, який прибув із Росії.

19 червня 2019 року Об’єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це – Сергій Дубинський (“Хмурий”), Ігор Гіркін (“Стрелок”), Олег Пулатов (“Гюрза”), Леонід Харченко (“Кріт”). На засідання суду вони не з’являються.

Також підозрюваним визнали колишнього бойовика “ДНР” Володимира Цемаха, затриманого СБУ в ОРДЛО і відданого в Росію в рамках обміну полоненими.

Судовий процес у цій справі почався 9 березня 2020 року в судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама.

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