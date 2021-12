Білий дім прокоментував можливість запровадження санкцій проти Рината Ахметова

У Білому домі прокоментували можливість запровадження санкцій проти українського олігарха Ріната Ахметова.

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі в понеділок, 20 грудня.

“Мені нема чого оголосити щодо розгляду можливості запровадження санкцій… Ми, звісно, розглядаємо низку санкцій у світлі того, що спостерігаємо нарощування російських сил та войовничу риторику. Але мені нічого оголосити, крім цього”, — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи розглядає Вашингтон можливість запровадження санкцій проти Ахметова.

