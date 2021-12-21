Білий дім прокоментував можливість запровадження санкцій проти Рината Ахметова

Речниця Білого дому Джен Псакі. Фото: ЕРА

У Білому домі прокоментували можливість запровадження санкцій проти українського олігарха Ріната Ахметова.

Про це під час брифінгу сказала речниця Білого дому Джен Псакі в понеділок, 20 грудня.

“Мені нема чого оголосити щодо розгляду можливості запровадження санкцій… Ми, звісно, розглядаємо низку санкцій у світлі того, що спостерігаємо нарощування російських сил та войовничу риторику. Але мені нічого оголосити, крім цього”, — сказала вона, відповідаючи на запитання, чи розглядає Вашингтон можливість запровадження санкцій проти Ахметова.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/61d5N4MRWH — The White House (@WhiteHouse) December 20, 2021

Рінат Ахметов – найбагатша людина України. Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери його інтересів. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб “Шахтар”, благодійний фонд свого імені та холдинг “Медіа Група Україна”(до нього, зокрема входять телеканали “Україна” та “Україна 24”).

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

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