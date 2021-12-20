Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати механізм санкцій щодо виконавців, які відвідували окупований Крим

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Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати санкції до понад двох сотень громадян Російської Федерації, також деяких інших держав, які проводили концертну або іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя, або відвідували півострів у приватних справах з порушенням законодавства України.

Активісти підготували відповідні листи на ім’я президента України, голови Служби безпеки України, голови Верховної Ради України, голови Національного банку України.

Серед переліку артистів, щодо яких КРЦ просить ввести санкції – Баста (Василь Вакуленко), Ірина Круг (Ірина Воробйова), а також Михайло Шуфутинський, що декілька разів відвідував окупований Крим, чому є підтвердження на офіційній фейсбук-сторінці організаторів концертів російських та європейських виконавців в тимчасово окупованому Криму.

Так, концерт Шуфутинського запланований на 8 березня 2022 року в київському Палаці Спорту, Басти – на 19 грудня 2021 року в столичному нічному клубі “Стерео Плаза”.

Кримськотатарський ресурсний центр нагадав, що вже звертався до голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію щодо відвідування російськими співаками Елки, Басти та Ірини Круг Криму та заборонити їм в’їзд в Україну.

Однак тоді у відомстві не знайшли підстав для заборони на відвідування підконтрольних територій нашої держави.

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