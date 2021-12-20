СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3610687 +2536
Летальні випадки:
93262 +157
Одужали:
3338555 +6690
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16503941 (+10987). Оновлено: 08:17 20.12.2021
Home / Україна / Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати механізм санкцій щодо виконавців, які відвідували окупований Крим

Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати механізм санкцій щодо виконавців, які відвідували окупований Крим

20/12/2021 15:51

Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати санкції до понад двох сотень громадян Російської Федерації, також деяких інших держав, які проводили концертну або іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя, або відвідували півострів у приватних справах з порушенням законодавства України.

Активісти підготували відповідні листи на ім’я президента України, голови Служби безпеки України, голови Верховної Ради України, голови Національного банку України.

Серед переліку артистів, щодо яких КРЦ просить ввести санкції – Баста (Василь Вакуленко), Ірина Круг (Ірина Воробйова), а також Михайло Шуфутинський, що декілька разів відвідував окупований Крим, чому є підтвердження на офіційній фейсбук-сторінці організаторів концертів російських та європейських виконавців в тимчасово окупованому Криму.

Так, концерт Шуфутинського запланований на 8 березня 2022 року в київському Палаці Спорту, Басти – на 19 грудня 2021 року в столичному нічному клубі “Стерео Плаза”.

Кримськотатарський ресурсний центр нагадав, що вже звертався до голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію щодо відвідування російськими співаками Елки, Басти та Ірини Круг Криму та заборонити їм в’їзд в Україну.

Однак тоді у відомстві не знайшли підстав для заборони на відвідування підконтрольних територій нашої держави.

Читайте також:
В Україну не пустили російську виконавицю Mary Gu, що незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати механізм санкцій щодо виконавців, які відвідували окупований Крим

Кримськотатарський ресурсний центр закликає застосувати санкції до понад двох сотень громадян Російської Федерації, також деяких інших держав, які проводили концертну або іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse