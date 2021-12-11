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В Україну не пустили російську виконавицю Mary Gu, що незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО

11/12/2021 16:17

Україна заборонила в’їзд на територію держави ще двом громадянам Російської Федерації, зокрема одній виконавиці. Вона незаконно відвідувала окупований РФ Крим.

Про це в суботу, 11 грудня, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

“Співробітники Держприкордонслужби продовжують заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України. Двох таких іноземців, чоловіка та жінку – громадян РФ, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” в одному зі столичних аеропортів. Вони прибули в Київ рейсом зі Стамбула”, – йдеться у повідомленні.

Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, зокрема відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки.

Також було з’ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов’язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

За інформацією прикордонників, в Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.

“За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну, відправившись у зворотному напрямку”, – зазначили в пресслужбі ДПСУ.

За даними ЗМІ, йдеться про російську співачку Mary Gu (Марію Гусарову), у якої був запланований концерт у Києві.

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Україна

В Україну не пустили російську виконавицю Mary Gu, що незаконно відвідувала окупований Крим. ВІДЕО

Україна заборонила в’їзд на територію держави ще двом громадянам Російської Федерації, зокрема одній виконавиці. Вона незаконно відвідувала окупований РФ Крим. Про це в суботу, 11 грудня, інформує пресслужба Державної...

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