Візовий режим із Росією підтримують 52% громадян України, – соціологія

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В Україні за два роки зросла кількість прихильників ідеї запровадження візового режиму із Російською Федерацією.

Нині її підтримують 52% українців, виступають проти – 44%.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 6-8 грудня 2021 року.

Згідно з даними опитування, найбільшими союзниками України респонденти вважають Канаду, Литву, Польщу та Велику Британію, а також США та Туреччину.

Дещо менше вважають союзниками Францію, Німеччину та Китай, останню вважають швидше нейтральною країною.

При цьому, за результатами опитування, Білорусь українці здебільшого вважають ворожою країною щодо України, і за останній рік кількість таких респондентів зросла більш ніж удвічі (з 22 до 48%).

Росію більшість опитаних (72%) вважають ворожою країною, тільки 12% – союзною.

Зазначається також, що за останній рік відчутно на краще змінилося ставлення до Туреччини та Великої Британії і погіршилося щодо Білорусі.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

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