Боєць 24 омбр Андрій Дячишин, який в серпні отримав наскрізне кульове поранення в голову, почав ходити. ВІДЕО

Боєць 24 омбр Андрій Дячишин

Воїн 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Дячишин, що був важко поранений наприкінці серпня російським снайпером у голову, почав ходити та має успіхи в процесі реабілітації.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в матеріалі журналістів “Еспресо”.

“Поранення було дуже важке. І давати гарантії на життя міг мало хто… Щодня він все краще виходив на свідомість. Спершу почав більше реагувати очима, з’явилися незначні рухи рук і ніг, став відповідати на запитання”, – розповіла лікарка Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Наталія Ридзевська.

Фізичний терапевт Назар Стебніцький зазначив, що протягом трьох місяців фахівці працювала над тим, щоби пацієнт ставав більш самостійний, ще перебуваючи в ліжку.

“У нас є спеціальна підвісна система (типу Гульдма), у ній ми вчилися заново ходити. Спершу було важко, потрібна була допомога кількох людей. Наступний крок – ходьба біля брусів”, – розказав терапевт і додав, що Андрій дуже мотивований та позитивний.

Сьогодні Дячишин ходить із тростиною, виконує вправи у тренажерному залі та тішиться досягнутими результатами.

“Працюю, роблю все, що кажуть реабілітологи. Щодня нові результати. Все йде на покращення… У мене є велика підтримка, я не маю права зараз опускати руки. Я був командиром опорного взводного пункту, дзвоню зараз побратимам на передову, мушу… Вони розповідають про справи, надсилають фото. Ми стоятимемо до кінця”, – наголосив військовий.

Нагадаємо, російський снайпер влучив голову 27-річного Андрія Дячишина 29 серпня. На позиції воїну надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в Дніпро – у лікарню імені Мечникова.

Він боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На війні – з 2014 року.

У лікарню він був доправлений у комі під апаратом ШВЛ.

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