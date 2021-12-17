Окупанти в Старому Криму затримали активіста Аметова та звинуватили в “диверсії на газопроводі”

Фото: "Кримська солідарність"

У Старому Криму на території тимчасового окупованого українського півострова російські силовики після обшуку в будинку затримали активіста Нарімана Аметова.

Про це в п’ятницю, 17 грудня, інформує громадське об’єднання “Кримська солідарність” у фейсбуці.

“За даними родичів, обшук розпочався о 5:50 ранку. Нарімана відвезли о 6:30 ранку, ще до завершення слідчих дій у його будинку, і обшук тривав без його присутності, у присутності його дружини. Самого Нарімана вивели через заднє подвір’я, і про те, що його немає в будинку, громадськість дізналася вже після завершення обшуку”, – йдеться у повідомленні.

У будинку Аметових вилучили всі телефони та приставку для телевізора.

Як повідомила дружина Нарімана Ельмаз Аметова, його підозрюють у причетності до “диверсії на газопроводі” в селі Перевальному, в чому також звинувачують кримськотатарських активістів Нарімана Джеляла (за документами Джелялов) і братів Ахтемових.

“О 6 годині прийшли, зачитали постанову про обшук, нібито чоловік причетний до вибуху в Перевальному. Його забрали ще до обшуку, куди – не відповіли, сказали, що скоро приїде”, – сказала вона.

Передісторія

Як повідомляла “Новинарня“, 3-4 вересня 2021 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст, журналіст перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Це сталося після того, як він узяв участь у саміті “Кримської платформи” в Києві, спрямованому на деокупацію.

6 вересня чотирьох затриманих заарештували. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на відео допиту чоловіки нібито зізналися, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в Перевальному.

У ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”. ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямованою провокацією”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

9 жовтня адвокат Микола Полозов поінформував, що окупанти відвезли Джеляла з СІЗО у відділення психіатричної лікарні, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Сама експертиза може тривати до 28 днів. Захисник нагадав, що Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

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