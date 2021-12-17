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Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо Криму

17/12/2021 12:11

Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим.

Як передає “Укрінформ”, за документ проголосували 65 країн, проти – 25, утрималися – 85.

Серед держав, які проголосували проти, крім Російської Федерації, – Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Індія, Іран, Казахстан, Судан, Сирія, Киргизстан, Філіппіни, Сербія, Венесуела, Зімбабве.

Скріншот із відео

Ця резолюція закликає країни ООН до співпраці в рамках міжнародної Кримської платформи.

У документі зазначається, що органи та посадові особи РФ, які діють у тимчасово окупованому Криму, є нелегітимним і мають називатися “окупаційними органами влади Російської Федерації”.

Генасамблея ООН висловлює занепокоєння фактом притягнення до відповідальності окупаційною владою осіб за оприлюднення доповідей генерального секретаря щодо стану прав людини у Криму, які лежать в основі резолюції.

Наголошується на неприпустимості політично мотивованих переслідувань, катувань та свавільних затримань і арештів, позасудових убивств, викрадень, примусового зникнення людей. Резолюція називає конкретні імена людей, який переслідує окупаційна влада – це, зокрема, Емір-Усеін Куку, Галина Довгопола, Сервер Мустафаєв, Владислав Єсипенко, Наріман Джелял.

Документ також акцентує увагу на обмеженнях, з якими стикаються українці, у тому числі корінний народ Криму – кримські татари – у реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, включаючи право на працю, а також можливість зберігати свою самобутність, культуру й отримувати освіту українською та кримськотатарською мовами.

Також указується на факти знищення культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопок, передачі культурних цінностей та переслідування релігійних традицій.

У резолюції висловлено занепокоєння мілітаризацією та асиміляцією молоді в Криму Російською Федерацією, зокрема військовою підготовкою дітей, запровадженням “військово-патріотичної” системи освіти.

Окрім того, вказується на незаконність перепису населення в АРК російською окупаційною владою.

Наголошується, що окупаційна влада зобов’язана забезпечити питною водою всіх мешканців Криму, без дискримінації, для особистого та побутового споживання.

Силове захоплення Криму є порушенням міжнародного права, і окуповані території мають бути негайно повернуті Україні, підсумовується у резолюції.

“Я щиро вдячний усім державам-членам ООН, які стали співавторами та голосували за цей важливий для України документ. Документ став шостою поспіль резолюцією Генасамблеї ООН з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже одинадцятою у контексті міжнародного реагування на спробу незаконної анексії Росією українського півострова. Ми продовжимо докладати максимум зусиль для деокупації українського півострова та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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