Польща засудила російський перепис населення в окупованому Криму

Варшава наполягає на тому, що рішення Москви провести перепис населення на території окупованого нею українського Криму гідне засудження.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в заяві МЗС Республіки Польща, опублікованому в п’ятницю, 22 жовтня.
“Польща стверджує, що окупація Криму незаконна. Рішення Росії про проведення перепису населення на тимчасово окупованих територіях України гідне засудження”, – мовиться у повідомленні польського МЗС.
Російська Федерація проводить перепис населення з 15 жовтня до 14 листопада, він відбувається й на території окупованого нею Криму.
Проведення російського перепису населення в Криму та Севастополі раніше засудили у Великій Британії, ЄС, США, Міністерстві закордонних справ України та низці інших держав.
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