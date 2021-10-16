СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2623882 +12983
Летальні випадки:
60414 +277
Одужали:
2322456 +5874
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13524231 (+41360). Оновлено: 08:17 16.10.2021
Home / Світ / Європа / Росія через “Північний потік-2” шантажує Європу, – прем’єр Польщі

Росія через “Північний потік-2” шантажує Європу, – прем’єр Польщі

16/10/2021 20:42

Високі ціни на паливо в Європі є наслідком дій Російської Федерації та пов’язано із введенням в експлуатацію найближчим часом газопроводу “Північний потік-2”.

Про це в п’ятницю, 15 жовтня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у фейсбуці.

Глава уряду Республіки Польща наголосив, що різке зростання цін на паливо в Європі пов’язано з введенням в експлуатацію “Північний потік-2”.

За його словами, Польща мала рацію, коли намагалася протидіяти завершенню будівництва цього газопроводу. Він зауважив, що країни Західної Європи не надто підтримували Варшаву у спробі заблокувати спорудження газопроводу, а США після приходу до влади у США президента Джо Байдена на 180 градусів змінили свою думку.

“У зв’язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати, і він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу “Газпрому”, що відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС”, – підкреслив Моравецький.

За його словами, Європа сьогодні є жертвою Nord Stream 2, хоча Польща перед цим застерігала Європу про небезпеку цього проєкту.

Читайте також:
Данія надала дозвіл на запуск “Північного потоку-2”

Унікальних переглядів: 28

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На проспекті Бандери п’яний водій вантажівки збив двох пішоходів. Історик Олександр Зінченко вижив, його товариш – загинув

В Оболонському районі Києва п’яний водій вантажівки збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок ДТП постраждав телеведучий і сценарист “Суспільного”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02