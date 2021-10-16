Росія через “Північний потік-2” шантажує Європу, – прем’єр Польщі

Високі ціни на паливо в Європі є наслідком дій Російської Федерації та пов’язано із введенням в експлуатацію найближчим часом газопроводу “Північний потік-2”.
Про це в п’ятницю, 15 жовтня, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у фейсбуці.
Глава уряду Республіки Польща наголосив, що різке зростання цін на паливо в Європі пов’язано з введенням в експлуатацію “Північний потік-2”.
За його словами, Польща мала рацію, коли намагалася протидіяти завершенню будівництва цього газопроводу. Він зауважив, що країни Західної Європи не надто підтримували Варшаву у спробі заблокувати спорудження газопроводу, а США після приходу до влади у США президента Джо Байдена на 180 градусів змінили свою думку.
“У зв’язку з цим дуже шкода, що цей газопровід, ймовірно, незабаром почне функціонувати, і він вже сьогодні є елементом шантажу з боку Росії, шантажу “Газпрому”, що відкрито і підступно ведеться проти всього ЄС”, – підкреслив Моравецький.
За його словами, Європа сьогодні є жертвою Nord Stream 2, хоча Польща перед цим застерігала Європу про небезпеку цього проєкту.
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