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Данія надала дозвіл на запуск “Північного потоку-2”

05/10/2021 09:51

У понеділок, 4 жовтня, Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік-2”, адже компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови щодо сертифікації.

Про це інформує “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу агентства.

“Тепер Nord Stream 2 AG виконала всі умови для введення трубопроводу в експлуатацію”, – заявило агентство.

Проєкт трубопроводу на континентальному шельфі Данії є частиною більшого проєкту газопроводу, що складається з двох паралельних ниток довжиною 1 230 км для транспортування газу з Російської Федерації до Німеччини.

Трубопроводи починаються в Росії і проходять через фінські, шведські, данські та німецькі морські райони і виходять на берег біля німецького узбережжя. Трубопроводи можуть транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік.

Данське енергетичне агентство надало дозвіл на будівництво “Північного потоку-2” 30 жовтня 2019 року, а дозвіл на експлуатацію – 1 жовтня 2020 року. Вони були надані за кількома умовами, деякі з них повинні бути виконані перед будівництвом, а інші – до введення в експлуатацію.

Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до чотирьох місяців.

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