Першу нитку “Північного потоку-2” почали заповнювати газом

Оператор “Північного потоку-2” заявив про те, що вже почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.
Як передає “Новинарня“, про це йдеться в заяві на сайті Nord Stream 2 AG.
“Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоби досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування”, – зазначається в повідомленні.
Раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.
Хоча газопровід довжиною 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до чотирьох місяців.
Як відомо, від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.
Читайте також:
“Північний потік-2” і газову кризу треба обговорювати в “нормандському форматі”, – Кулеба
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!