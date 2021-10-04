Першу нитку “Північного потоку-2” почали заповнювати газом

Оператор “Північного потоку-2” заявив про те, що вже почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в заяві на сайті Nord Stream 2 AG.

“Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоби досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування”, – зазначається в повідомленні.

Раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу. Також тривають пусконалагоджувальні роботи на другій нитці.

Хоча газопровід довжиною 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до чотирьох місяців.

Як відомо, від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.

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