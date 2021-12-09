Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму

Ілюстративне фото. Генасамблея ООН

Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію стосовно мілітаризації Криму, документ містить підтримку “Кримської платформи” та закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 9 грудня.

“Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку “Кримської платформи”, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному й Азовському морях”, – написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Міністр також висловив удячність усім державам-членам ООН, які підтримали документ.

“Він консолідує міжнародну підтримку “Кримської платформи” та її цілей, протидіє мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ уздовж нашого кордону та в Криму”, – наголосив глава МЗС.

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