У День ООН Україна висловила сподівання на долучення Об’єднаних Націй до Кримської платформи

МЗС України. Фото: Новинарня

У день 76-ї річниці заснування Організації Об’єднаних Націй Україна підтвердила прихильність принципам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту Генеральної Асамблеї ООН, і висловила сподівання на приєднання ООН до “Кримської платформи”.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України 24 жовтня.

“Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи”, – сказано в заяві.

Як зазначили в МЗС, Україна розраховує на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії військової агресії Росії проти України.

Як інформувала “Новинарня“, 23 серпня у Києві відбувся саміт “Кримської платформи”, який офіційно запустив міжнародний формат з питань деокупації Криму. 43 країни та міжнародні організації, які взяли в ньому участь, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Серед підписантів не було представників ООН.

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