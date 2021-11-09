Окупанти в Криму висунули нове звинувачення Наріману Джелялу

Наріман Джелял

Заступнику голови Меджліса, журналісту та активісту Наріману Джелялу в окупованому Криму висунули нове звинувачення.

Про це в понеділок, 8 листопада, повідомив у фейсбуці його адвокат Микола Полозов.

“Крім раніше висунутих Наріману звинувачень у скоєнні диверсії у складі організованої групи (ч. 2 ст. 281 КК РФ) та у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв, вчинених організованою групою (ч. 4 ст. 222.1 КК РФ), сьогодні Нарімана Джеляла звинуватили у контрабанді вибухового пристрою. Тобто у незаконному перетині через митний кордон Митного союзу в рамках ЄврАзЕС вибухового пристрою, здійсненому організованою групою (ч. 3 ст. 226.1 КК РФ)”, – написав адвокат.

За новим обвинуваченням Джелялу загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Адвокат зазначив, що його підзахисний, як і раніше, відмовляється давати свідчення під час допитів.

Щодо умов утримання у СІЗО Наріман Джелял розповів адвокатам, що в камері немає опалення, а вікно при цьому не зачиняється повністю. Крім того, Джелялу не передають листи.

Як повідомляла “Новинарня“, 3-4 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшуки та затримали п’ятьох людей у так званій справі про “диверсію на газопроводі” в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст, журналіст перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Це сталося після того, як він узяв участь у саміті “Кримської платформи” в Києві, спрямованому на деокупацію.

6 вересня чотирьох затриманих заарештували. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Він заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня росЗМІ з посиланням на ФСБ Росії повідомляли, що затримані “за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення”. За цими даними, на відео допиту чоловіки нібито зізналися, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в Перевальному.

В ФСБ Росії стверджують, що “диверсія була організована Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України”. ГУР МОУ називає звинувачення ФСБ Росії “цілеспрямована провокація”.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом “Кримська платформа”, що відбувся 23 серпня.

9 жовтня адвокат Микола Полозов поінформував, що окупанти відвезли Джеляла з СІЗО у відділення психіатричної лікарні, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою. Сама експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Захисник нагадав, що Наріман Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

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