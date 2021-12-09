Штати застосували санкції проти ексголови КСУ Тупицького

Суддя КСУ Олександр Тупицький

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це йдеться в оприлюдненому у четвер, 9 грудня, офіційному повідомленні Державного департаменту США.

Тупицького внесено до санкційного списку “за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі”.

Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька.

Президент Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Зеленський зазначив, що укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна скасовано за результатами “аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО”.

Представники держохорони 29 березня не пустили Тупицького і Касмініна у приміщення Конституційного Суду. Обоє звільнених суддів оскаржили указ президента у Верховному Суді.

29 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду переніс на 20 травня розгляд скарги Тупицького на його звільнення.

29 грудня 2020 року – після скандалу зі скасуванням КСУ деяких норм антикорупційного законодавства – президент Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Надалі президент продовжив відсторонення Тупицького.

Сам КС і багато експертів вважають таке рішення президента незаконним, адже відсторонення суддів Конституційного Суду не входить до переліку повноважень глави держави.

Крім іншого, 19 січня ДБР повідомило Тупицькому про підозру в кримінальній справі.

Нагадаємо, нещодавно суддя Конституційного Суду України Віктор Кичун назвав надмірно велику зарплату суддів, яка в середньому становить близько 300 тисяч гривень.

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