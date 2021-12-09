ФСБ заявила, що український корабель “Донбас” рухається в бік Керченської протоки

Корабель "Донбас"

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що український корабель “Донбас” рухається в бік Керченської протоки і не реагує на вимоги змінити свій курс.

Про це надвечір у четвер, 9 грудня, пишуть російські ЗМІ з посиланням на російську спецслужбу.

У відомстві зазначили, що дії українського корабля “несуть загрозу безпеці мореплавання”.

За даними ФСБ, вранці у четвер корабель управління “Донбас” ВМС України вийшов з порту Маріуполя і вирушив у напрямку Керченської протоки.

“Вимоги ФСБ змінити курс екіпаж корабля ігнорує”, – пише “Комсомольська правда”.

У ФСБ також додали, що українська сторона не подавала заявок до порту окупованої Керчі на проходження “Донбасом” Керч-Єнікальського каналу.

Наголошується, що о 13:45 корабель берегової охорони ФСБ Росії, що його супроводжує, попередив про необхідність дотримання російського законодавства в частині, що стосується подання необхідних заявок на проходження Керченською протокою. Тоді російською стороною було отримано відповідь, що слідувати через Керченську протоку корабель не планує.

“Наразі “Донбас” знаходиться на відстані 18 морських миль до Керченської протоки, вимоги змінити курс не виконує. Вказані дії створюють загрозу безпеці мореплавання”, – додали у ФСБ, заяву якої цитує російський “Интерфакс”.

Коментарів українського військового керівництва з приводу заяв російської ФСБ поки що немає.

Головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко назвав пресреліз від ФСБ “роздмухуванням з мухи слона”.

“От що небезпечного може бути у 18 милях до Керченської протоки? Аж нічого. 18 миль * 1,852 = 33,3 км. Щоб ви розуміли – від Керченської протоки до Бердянська = 60 миль. Вже не кажу про те, що це (на жаль) все ще “спільне внутрішнє море України та РФ”. Ну й велика “небезпека” від старого корабля (колись пловуча майстерня, потім корабель управління, озброєння 57-мм спарена зенітна корабельна артилерійська установка та може пара-трійка кулеметів)”, – написав Клименко на ФБ.

Як інформувала “Новинарня“, малі броньовані катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир ВМС ЗСУ “Яни Капу” були захоплені російськими силовиками 25 листопада 2018 року під час переходу з Одеси на Азовське море. Під час цього нападу росіяни таранили буксир, обстрілювали українські судна. Кілька моряків отримали поранення.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі виніс рішення щодо справи 24 українських моряків і трьох кораблів, обстріляних і захоплених РФ: однозначно на користь України.

Президент Трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон зачитав ухвалу: “Морський трибунал постановив (…) вжити наступних заходів: Російська Федерація має невідкладно звільнити українські військові судна “Бердянськ”, “Нікополь” і “Яни Капу” та повернути їх під юрисдикцію України… Невідкладно звільнити 24 військових і спецслужбівців та дозволити їм повернутися в Україну”.

Суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України в Керченській протоці.

7 вересня 2019 року відбувся обмін полоненими та утримуваними особами між Україною і РФ у форматі “35 на 35”. Україна отримала з Москви зокрема й 24 військовополонених моряків ВМСУ.

18 листопада, після 358 днів з часу незаконного захоплення і затримання Росією трьох українських військових кораблів в акваторії Чорного моря біля Керчі, МБАКи та буксир “Яни Капу” росіяни передали Україні у нейтральних водах відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права. 20 листопада вони прибули на базу ВМСУ в Очаків.

Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а на буксирі, адже “їх знищили росіяни”, розповів командувач ВМСУ Ігор Воронченко. За словами адмірала, росіяни познімали із захоплених українських кораблів плафони, розетки і навіть унітази.

У лютому 2020 року один із МБАКів та буксир стали на ремонт.

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