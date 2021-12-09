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Судно ВМСУ “Донбас” на Азові повертається на базу, – штаб ООС

09/12/2021 22:37

Корабель Військово-Морських сил ЗС України “Донбас” в Азовському морі не заходив у “чутливі зони” і наразі повертається на базу.

Про це заявили в пресцентрі штабу ООС, коментуючи інформацію про рух судна до Керченської протоки ввечері в четвер, 9 грудня.

“Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі інтернет. Пресслужба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час “Донбас” повертається на базу”, – йдеться в повідомленні.

Раніше 9 грудня Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що український корабель управління “Донбас” рухається з порту Маріуполь у бік Керченської протоки і “не реагує на вимоги змінити свій курс”. За словами росіян, українська сторона не подавала заявок до порту Керчі на проходження “Донбасом” Керч-Єнікальського каналу, а “Донбас”  буцімто створює загрозу безпеці мореплавства”. Росія підняла літаки, залучила бойові кораблі, перекрила протоку. Виступили із гучною заявою про мало не підготовку до вторгнення.
Новину про “агресивні наміри” України підхопили пропагандистські ЗМІ РФ. Зокрема Маргарита Симоньян написала: “Началось, что ли? Матушка, не подведи”.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

Редактор BlackSeaNews Андрій Клименко звернув увагу на неадекватність ситуації заяв росЗМІ, адже “Донбас” перебував більш як за 30 км від Керченської протоки і за своїми характеристиками не міг становити загрози для російської сторони.

Перехід осені 2018 року

Корабель управління ВМСУ A500 “Донбас” (код НАТО “Amur”) та морський буксир A830 “Корець” у вересні 2018 року здійснили перший перехід з Одеси до Бердянська, щоб стати основою бази українського флоту в Азовському морі. Цей перехід був неочікуваним для росіян, і вони не змогли йому завадити (на відміну від наступного переходу МБАКів і буксира “Яни Капу”).

Корабель A500 “Донбас”  був збудований на Щецінській корабельні в Польщі у 1969 році як плавуча майстерня, мав назву “ПМ-9”.

Корабель управління A500 “Донбас” у 2012 році

Судна цього підприємства тоді вважалися найвитривалішими, активно використовувались у бойових походах з початку 1970-х років.

Тоннаж цього судна – 5520 т. Довжина – 122 м, ширина – 17 м, висота – 5,1 м. Осадка – 4,63 м. Потужність – 3 000 к.с. Швидкість – повний хід 12 вузлів. Екіпаж – 145 осіб (за часів СРСР).

У результаті розподілу Чорноморського флоту “ПМ-9” відійшов Україні та змінив назву на “Краснодон”.

У 2001 році плавмайстерня була перекласифікована в корабель управління з перейменуванням на “Донбас”, бортовий номер U500. Обладнання плавучої ремонтної майстерні було демонтоване.

За час проходження служби у ВМС ЗСУ корабель неодноразово брав участь у міжнародних навчаннях, парадах, походах з’єднань кораблів ВМС України.

20 березня 2014 року корабель був захоплений російськими окупантами. 18 квітня 2014 року переведений до Одеси.

4 вересня 2016 року о 4:40 на кораблі “Донбас” було виявлено задимлення одного з бойових постів, яке ліквідували о 9:24. Постраждалих не було, однак відбулося вигорання частини внутрішніх приміщень.

У 2018 році судно “Донбас” використали для посилення інфраструктури нової бази українського військового флоту на Азовському морі – фактично, як казарму і склад.

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