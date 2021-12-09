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Резніков прокоментував заяви ФСБ про рух українського корабля в бік Керченської протоки

09/12/2021 22:14

Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

Про це в коментарі виданню “Лівий берег” повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про рух корабля ВМС України “Донбас” до Керченської протоки в четвер, 9 грудня.

“Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. В цілому ж – Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (40км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції”, – повідомив Резніков.

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