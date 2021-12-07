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На нових катерах “Фастів” і “Суми” урочисто підняли прапори ВМС

07/12/2021 12:04

На нових патрульних катерах типу “Island” “Суми” та “Фастів” урочисто підняли прапори Військово-морських сил ЗСУ. Напередодні судна ввели до складу національного флоту.

Про це вранці у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба ВМС.

“Ритуал внесення та урочисте підняття Військово-морських прапорів ЗСУ на патрульних катерах “Фастів” та ”Суми”, – підписала пресслужба ВМС кілька фото з церемонії.

До Сполучених Штатів для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули в січні 2021 року. Підготовка закінчилася в березні.

Це вже друга партія “айлендів”, які США передадуть Україні в рамках мілітарної допомоги. Перші два – “Слов’янськ” та “Старобільськ” – прибули у 2019 році та вже служать у складі ВМСУ.

На відправку до України в США чекає ще один катер класу Island; він отримав ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.
Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.
Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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