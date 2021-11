Американське судно з двома “айлендами” для ВМС України вже проходить турецькі протоки

Американське судно Ocean Grand з двома патрульними катерами Island для України пройшло через протоку Дарданелли.

Про це інформує “Мілітарний” з посиланням на турецького споттера Yörük Işık.

Зазначається, що вантажний корабель Ocean Grand під прапором США з катерами “Суми” та “Фастів” класу Island на борту в суботу, 20 листопада, пройшов через протоку Дарданелли та увійшов у Мармурове море.

За даними системи відстежування суден Vesselfinder, станом на середину дня 21 листопада корабель з катерами перебуває неподалік протоки Босфор у районі Стамбула.

Судно прямує до Одеси.

Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc‘s U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Dardanelles towards Marmara en route from Baltimore to Odessa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. pic.twitter.com/17w46k3qrK

— Yörük Işık (@YorukIsik) November 20, 2021