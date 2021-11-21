Американське судно з двома “айлендами” для ВМС України вже проходить турецькі протоки

Фото: твіттер Yörük Işık

Американське судно Ocean Grand з двома патрульними катерами Island для України пройшло через протоку Дарданелли.

Про це інформує “Мілітарний” з посиланням на турецького споттера Yörük Işık.

Зазначається, що вантажний корабель Ocean Grand під прапором США з катерами “Суми” та “Фастів” класу Island на борту в суботу, 20 листопада, пройшов через протоку Дарданелли та увійшов у Мармурове море.

За даними системи відстежування суден Vesselfinder, станом на середину дня 21 листопада корабель з катерами перебуває неподалік протоки Босфор у районі Стамбула.

Судно прямує до Одеси.

Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc‘s U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Dardanelles towards Marmara en route from Baltimore to Odessa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. pic.twitter.com/17w46k3qrK — Yörük Işık (@YorukIsik) November 20, 2021

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України.

“Суми” й “Фастів” були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та вирушили з Балтимора 8 листопада.

Спочатку планувалось, що ці патрульні катери відправлять зі США в Україну до кінця травня 2021 року. Терміни відправки змістилися через встановлення на “айлендах” озброєння американського виробництва.

До Сполучених Штатів для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули в січні 2021 року. Підготовка закінчилася в березні.

Це вже друга партія “айлендів”, які США передадуть Україні в рамках мілітарної допомоги. Перші два – “Слов’янськ” та “Старобільськ” – прибули у 2019 році та вже служать у складі ВМСУ.

На відправку до України в США чекає ще один катер класу Island; він отримав ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.

Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.

Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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