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Патрульному катеру класу Island президент присвоїв ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака

16/11/2021 09:46

Президент України Володимир Зеленський надав патрульному катеру класу Island (Р194) ім’я Героя України прапорщика В’ячеслава Кубрака.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у понеділок, 15 листопада.

“Постановляю присвоїти патрульному катеру (бортовий номер Р194) 30 дивізіону надводних кораблів Військово-Морських сил Збройних сил України ім’я Героя України прапорщика Вячеслава Кубрака та надалі іменувати цей катер – патрульний катер “Вячеслав Кубрак”, – йдеться в документі.

В указі підкреслюється, що, привласнюючи катеру почесне ім’я Героя України прапорщика Вячеслава Кубрака, увічнюється пам’ять про його мужність та героїзм, незламність духу, виявлені під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Дивіться відео “Новинарні” “Як став Героєм України В’ячеслав Кубрак”:

Як писала “Новинарня“, командир інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського прапорщик В’ячеслав Кубрак помер 11 жовтня 2019 року у Дніпровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова. Боєць був поранений 8 жовтня 2019 року – підірвався на міні під час виконання завдання з проведення інженерної розвідки в зоні проведення Операції об’єднаних сил.
В’ячеслав Кубрак усе життя присвятив армії, брав участь у миротворчій місії в Косові.
22 серпня 2020 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові військовому посмертно було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”.

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