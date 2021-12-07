На Чернігівщині внаслідок ДТП загинули 11 людей

У Чернігівській області сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом, попередньо загинули 11 людей, ще 8 — трамовані.
Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 7 грудня.
“7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів–Сосниця”, – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП попередньо загинули 11 осіб, ще 8 травмовані.
Для деблокації від ДСНС залучені 10 осіб та три одиниці техніки.
Читайте також:
Смертельна ДТП у Львові: водій маршрутки на “зебрі” збив двох жінок, монахиню тягнув під днищем аж до кінцевої. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!