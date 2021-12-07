На Чернігівщині внаслідок ДТП загинули 11 людей

Фото: ДСНС

У Чернігівській області сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом, попередньо загинули 11 людей, ще 8 — трамовані.

Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 7 грудня.

“7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом Чернігів–Сосниця”, – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП попередньо загинули 11 осіб, ще 8 травмовані.

Для деблокації від ДСНС залучені 10 осіб та три одиниці техніки.

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