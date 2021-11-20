Смертельна ДТП у Львові: водій маршрутки на “зебрі” збив двох жінок, монахиню тягнув під днищем аж до кінцевої. ВІДЕО

Момент ДТП. Кадр відео

У Львові поліцейські затримали водія маршрутки, який скоїв наїзд на двох жінок у центрі міста. Причому одну з них – католицьку черницю – авто волочило по маршруту аж до околиці, внаслідок чого вона загинула.

Про ДТП, що сталася 20 листопада близько шостої години ранку на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи, повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі №138 марки БАЗ, 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, вчинив наїзд на двох львів’янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом.

Унаслідок наїзду одну жінку відкинуло на проїздну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Водій із місця ДТП поїхав.

На місці працювали слідчі Львівського районного управління поліції №1 та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.

Невдовзі патрульні виявили “бус” на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона.

Неподалік маршрутки було виявлено тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, – 48-річної львів’янки. Встановлено, що автобус тягнув жінку, яка зачепилася за кузов, із місця ДТП.

На відео, яке поширила патрульна поліція Львівщини, можна побачити, як маршрутка повертає і збиває двох людей (жінок під парасольками), які йдуть по “зебрі”. Після цього автобус на деякий час зупиняється, але потім їде далі. При цьому лежати на проїжджій частині лишається одна особа.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили характерні для удару пошкодження переднього бампера.

Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За даними ZAXID.NET, загибла – Ольга Дуплеца, монахиня Латинського катедрального собору (головний храм Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви в Україні). Вона була настоятелькою монастиря сестер францисканок Сім’ї Марії, працювала на кухні парафіяльної плебанії.

Фото поліції Львівської області:

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