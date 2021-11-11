У Харкові позашляховик збив дітей на переході, водія затримали

Скріншот із відео

Водій на Toyota Land Cruiser збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.

Про це в четвер, 11 листопада, повідомили очільник МВС Денис Монастирський та поліція Харківщини.

Інформація про те, що чоловік збив двох неповнолітніх на пішохідному переході надійшла до правоохоронців о 15:14. Інцидент стався на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

14-річні хлопець та дівчина травмовані, вони живі та у лікарні.

“Особа, яка сьогодні збила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики. Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин. Він раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу – незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду. Розберемось разом з прокуратурою до дрібниць, як так сталося! Негідник обов’язково відповідатиме! Гарантую!”, – написав міністр.

Він також опублікував відео інциденту.

На місці події працює патрульна поліція. За адресою терміново виїхала слідчо-оперативна група, передає поліція регіону.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №3.