Збройним силам – 30 років. Українські воєначальники вітають зі святом

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил.
З нагоди свята військове керівництво української армії вітає діючих військових та ветеранів.
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний:
Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський:
Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук:
Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-майор Григорій Галаган:
Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України бригадний генерал Максим Миргородський:
Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала:
Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк:
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