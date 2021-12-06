Збройним силам – 30 років. Українські воєначальники вітають зі святом

Ілюстративне фото. Десантник ЗСУ під час навчань в Угорщині. Фото: пресцентр Командування ДШВ

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. З нагоди свята військове керівництво української армії вітає діючих військових та ветеранів. Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний: Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський: Командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук: Командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-майор Григорій Галаган: Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України бригадний генерал Максим Миргородський: Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала: Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк: Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук