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У день 30-річчя Збройним силам передадуть багато техніки, глядачів чекають концерти

04/12/2021 14:25

У день 30-річчя Збройних сил України – 6 грудня, о 18:00 – одночасно у Харкові на площі Свободи, в Одесі біля Морського вокзалу, в Краматорську на площі Миру, в селі Озерне Житомирської області, у Львові біля Національної академії Сухопутних військ та в Києві на Михайлівській площі відбудуться урочистості за участі керівників держави й армії, зокрема масштабна передача військової техніки ЗСУ.

Про це повідомляє “Армія інформ“.

Президент Володимир Зеленський візьме участь в урочистих заходах у Харкові. Спільно з главою держави вітання передасть головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

На головній площі Харкова відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам. У війська будуть передані три танки Т-64БВ, десять бронетранспортерів БТР-4Е та десять броньованих автомобілів “Козак-2М1”.

Міністр оборони України Олексій Резніков в Одесі візьме участь у церемонії включення до складу ВМС ЗСУ двох патрульних катерів типу “Айленд”, а також передачі армійцям іншої техніки, зокрема 12 одиниць автомобілів HMMWV.

У Краматорську до естафети долучиться командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк – там, на Донеччині, військовим урочисто передадуть 34 одиниці ББКМ “Козак-2М1”.

В Озерному на Житомирщині Повітряним силам ЗС України буде передано вертоліт Мі-8 та по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

Крім того, у Львові й Києві представники Збройних сил отримають у своє розпорядження, відповідно, 15 та 13 бронеавтомобілів “Хамві” (HMMWV).

У межах святкування між містами буде проведено телеміст “Харків-Київ-Краматорськ-Львів-Одеса-Озерне”.

Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів, концерти, пригощання армійською кашею й чаєм усіх охочих та інші розважальні заходи.

На сцені в Харкові виступить гурт “Друга ріка”, в Одесі – “Pianoбой”, у Краматорську – “Брутто”, у Львові – “Скай”, у Києві – “Антитіла”.

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