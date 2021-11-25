В Одесі спустили на воду два нові “Айленди”

Катер "Суми", фото: "Думская"

В Одесі спустили на воду патрульні катери “Фастів” і “Суми”, які прибули зі США для посилення Військово-морських сил України.

В четвер, 25 листопада, катери зняли з вантажного корабля Ocean Grand, який доставив їх до порту Одеси, пише “Думская”.

Першим о 13:00 спустили на воду катер “Суми” (бортовий номер Р192). Через годину буксир “Сфінкс” відтягнув його у Практичну гавань до бази “Південь” Військово-морських сил України.

Пізніше на воду спустили другий патрульний катер “Фастів” (Р193).

Спуску катерів передувала тривала підготовка, напередодні вдень монтажники відкріпили обидва судна від транспортувальних ложементів, розташованих на верхній палубі вантажного судна.

До Сполучених Штатів для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули в січні 2021 року. Підготовка закінчилася в березні.

Це вже друга партія “айлендів”, які США передадуть Україні в рамках мілітарної допомоги. Перші два – “Слов’янськ” та “Старобільськ” – прибули у 2019 році та вже служать у складі ВМСУ.

На відправку до України в США чекає ще один катер класу Island; він отримав ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.

Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.

Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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