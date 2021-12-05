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Прикордонний інцидент з Білоруссю: в Мінську викликали українського аташе й лякають жорсткими діями

05/12/2021 17:49

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України в Мінську ноту протесту через нібито порушення білоруського кордону українським гелікоптером.

Про це в неділю повідомив “Интерфакс-Запад“.

“5 грудня 2021 року в департамент міжнародного військового співробітництва міністерства оборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв’язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі”, – йдеться в повідомленні МО РБ.

Там зазначено, що приводом стало порушення 4 грудня кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 у районі пункту пропуску Нова Рудня.

“Військовому аташе було доведено, що українська сторона уникає діалогу для вирішення спірних питань як по лінії міжнародного військового співробітництва, так і контролю над озброєннями, що дуже тривожно”, – заявили в білоруському військовому відомстві.

Водночас представник Мозирського прикордонного загону РБ Сергій Павлов заявив: “У разі виникнення надалі випадків порушення державного кордону білоруські прикордонники діятимуть вкрай жорстко”.

Передісторія

Як інформувала”Новинарня“, 4 грудня білоруське державне інформагентство БЕЛТА опублікувало заяву Держприкордонкомітету країни про те, що український військовий гелікоптер Мі-8 під час навчань нібито перетнув лінію кордону і залетів на територію Білорусі на глибину до 1 км. В Білорусі поширили відео з українським вертольотом над лісом біля пункту пропуску.

У ДПСУ на це відповіли, що в навчаннях українських силовиків біля кордону з Білоруссю застосовується авіація та безпілотники, але заяви білоруської сторони про порушення українським гелікоптером повітряного простору не відповідають дійсності.

Нагадаємо, українські силовики почали навчання біля кордонів Білорусі в рамках операції “Полісся”. Це сталося після того, як влада РБ за сприяння РФ влаштувала штучну міграційну кризу на кордонах із Литвою та Польщею й почала загрожувати таким Україні.

У вересні Росія спільно з Білоруссю провела масштабні стратегічні навчання “Захід-2021”, що пройшли на п’яти полігонах у Білорусі та дев’яти в Росії. Впливові західні ЗМІ, зокрема Bild, назвали ці навчання тренуваннями воєнних дій.
Самоназваний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що планує отримати від РФ озброєння на суму понад 1 млрд доларів, у тому числі зенітні ракетні комплекси C-400. При цьому Білорусь погодилася на подальшу інтеграцію з Росією.
Міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для Atlantic Council констатував, що Кремль фактично завершив аншлюс Білорусі. Тепер російська влада використовуючи Мінськ взялася до гібридних атак.

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Україна

Прикордонний інцидент з Білоруссю: в Мінську викликали українського аташе й лякають жорсткими діями

Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України в Мінську ноту протесту через нібито порушення білоруського кордону українським гелікоптером. Про це в неділю повідомив “Интерфакс-Запад“. “5 грудня 2021 року в...

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