Україна заперечила закиди з Білорусі щодо перетину кордону нашим військовим гелікоптером. ВІДЕО

На кордоні з Білоруссю українські військові в рамках проводять навчання з використанням авіації, але порушення держкордону вони не вчиняли.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяви білоруського прикордонного комітету в суботу, 4 грудня, повідомляє “Українська правда”.

Раніше цього дня Мінськ заявив, що український військовий гелікоптер Мі-8 нібито порушив державний кордон та залетів до Білорусі. Цю інформацію ввечері поширила урядова інформагенція БЕЛТА, що посилалася на заяву держкомкордону РБ.

Українські прикордонники спростували ці заяви.

“В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація. Однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності”, – сказав Демченко.

Відповідно до заяв прикордонників РБ, інцидент стався близько 12-ї години в районі пункту пропуску “Нова Рудня”. За версією Мінська, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м “перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі”. Держприкордонкомітет РБ виклав відео, на якому зафіксований проліт гелікоптера над лісом.

Нагадаємо, українські силовики почали навчання біля кордонів Білорусі в рамках операції “Полісся”. Це сталося після того, як влада РБ за сприяння РФ влаштувала штучну міграційну кризу на кордонах із Литвою та Польщею й почала загрожувати таким Україні.

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