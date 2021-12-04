СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3490855 +13206
Летальні випадки:
88002 +436
Одужали:
3041385 +22765
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16051772 (+42557). Оновлено: 08:12 04.12.2021
Home / Військо / Україна заперечила закиди з Білорусі щодо перетину кордону нашим військовим гелікоптером. ВІДЕО

Україна заперечила закиди з Білорусі щодо перетину кордону нашим військовим гелікоптером. ВІДЕО

04/12/2021 21:17

На кордоні з Білоруссю українські військові в рамках проводять навчання з використанням авіації, але порушення держкордону вони не вчиняли.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяви білоруського прикордонного комітету в суботу, 4 грудня, повідомляє “Українська правда”.

Раніше цього дня Мінськ заявив, що український військовий гелікоптер Мі-8 нібито порушив державний кордон та залетів до Білорусі. Цю інформацію ввечері поширила урядова інформагенція БЕЛТА, що посилалася на заяву держкомкордону РБ.

Українські прикордонники спростували ці заяви.

“В охороні і моніторингу кордону активно використовується авіація. Однак те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності”, – сказав Демченко.

Відповідно до заяв прикордонників РБ, інцидент стався близько 12-ї години в районі пункту пропуску “Нова Рудня”. За версією Мінська, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м “перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі”. Держприкордонкомітет РБ виклав відео, на якому зафіксований проліт гелікоптера над лісом.

Нагадаємо, українські силовики почали навчання біля кордонів Білорусі в рамках операції “Полісся”. Це сталося після того, як влада РБ за сприяння РФ влаштувала штучну міграційну кризу на кордонах із Литвою та Польщею й почала загрожувати таким Україні.

Читайте також:
Польська поліція показала нове відео, як військовим заважають зупиняти мігрантів на кордоні

Унікальних переглядів: 65
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна заперечила закиди з Білорусі щодо перетину кордону нашим військовим гелікоптером. ВІДЕО

На кордоні з Білоруссю українські військові в рамках проводять навчання з використанням авіації, але порушення держкордону вони не вчиняли. Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse