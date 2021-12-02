Зеленський призначив на посади 28 суддів, серед них двоє суддів Майдану

Президент Володимир Зеленський низкою указів призначив 28 суддів, двоє з яких причетні до переслідування учасників Революції гідності.
Як передає “Новинарня“, про це свідчать документи, оприлюднені на сайті офісу президента.
Зазначається, що відповідні укази №610, №612, №613, №614 президент підписав у середу, 1 грудня.
27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та одного – до господарського суду Донецької області.
Водночас, згідно даними фундації Dejure, двоє суддів – Петро Заруба та Андрій Ключник, призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у 2018 році.
Зокрема, за свої рішення, які обмежували права і свободи учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках.
Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду міста Києва, а Ключника – суддею Святошинського районного суду міста Києва.
За повідомленням громадських активістів, Ключнику видали негативний висновок за те, що 2014 року він ув’язнив учасника Революції гідності Олександра Костура “за участь у протестах”.
Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці “Автомайдану” у 2014 році.
Читайте також:
В Україні більшість громадян не хоче, щоб Зеленський балотувався на другий термін, – КМІС
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!