Зеленський призначив на посади 28 суддів, серед них двоє суддів Майдану

Президент Володимир Зеленський низкою указів призначив 28 суддів, двоє з яких причетні до переслідування учасників Революції гідності.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать документи, оприлюднені на сайті офісу президента.

Зазначається, що відповідні укази №610, №612, №613, №614 президент підписав у середу, 1 грудня.

27 суддів призначили на посади до місцевих судів першої інстанції та одного – до господарського суду Донецької області.

Водночас, згідно даними фундації Dejure, двоє суддів – Петро Заруба та Андрій Ключник, призначені указами Зеленського, отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у 2018 році.

Зокрема, за свої рішення, які обмежували права і свободи учасників Революції Гідності у 2013-2014 роках.

Зарубу президент призначив суддею Дарницького районного суду міста Києва, а Ключника – суддею Святошинського районного суду міста Києва.

За повідомленням громадських активістів, Ключнику видали негативний висновок за те, що 2014 року він ув’язнив учасника Революції гідності Олександра Костура “за участь у протестах”.

Заруба отримав негативний висновок ГРД через своє рішення про позбавлення водійських прав учасниці “Автомайдану” у 2014 році.

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