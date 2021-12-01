В Україні більшість громадян не хоче, щоб Зеленський балотувався на другий термін, – КМІС

В Україні 58,2% громадян не підтримують балотування Володимира Зеленського на другий термін.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26-29 листопада.

Підтримують балотування нинішнього президента на другий термін 34,3%.

Більше половини опитаних (51,6%) вважають, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не здатний буде ефективно спрацювати як Верховний Головнокомандувач. Водночас 35,9% респондентів вважають, що здатний.

Лише 8% опитаних вважають, що Зеленський краще, ніж інші українські президенти, справляється з обов’язками керівника зовнішньої політики країни та Верховного Головнокомандувача.

На перше місце в управління національною безпекою та зовнішньою політикою українці ставлять Петра Порошенка і Леоніда Кучму.

На запитання, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками керівника зовнішньої політики найбільше респондентів називали Порошенка (25%) і Кучму (23.4%).

На запитання, хто з українських президентів найкраще справлявся з обов’язками Верховного Головнокомандувача найбільше респондентів називали Кучму (22,8%) і Порошенка (21,9%).

За останній місяць з 61,7% до 65,9% зросла частка тих, хто вважає, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку.

Водночас, з 22,7% до 18,6% знизилася частка тих, хто говорить про правильний напрямок справ.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось КМІС упродовж 26-29 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Загалом опитано 1 203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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