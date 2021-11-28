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Україна – на другому місці у світі за числом смертей від “ковіду”. Попереду лише РФ

28/11/2021 12:50

За кількістю щоденних смертей від коронавірусної хвороби Україна перебуває на другому місці в Європі та світі, поступаючись лише Росії.

Як передає “Новинарня“, такими є результати порівняння статистики від сайту Worldometers.

За даними станом на 26 листопада (п’ятниця, останній робочий день тижня), в Україні померли 608 людей за добу. При цьому в Росії – 1235.

На третьому місці у світі за числом летальних випадків – Індія (465), далі – Польща (422), Німеччина (374), США (355), Бразилія (303).

Узагальнені дані Worldometers за 26 листопада 2021

За числом нових зареєстрованих хворих із COVID-19 за добу Україна перебуває на 11-му місці у світі та на 9-му – в Європі (15,9 тис.).

А попереду – за всіма показниками Німеччина (понад 72 тис.). Наступні в Європі – Велика Британія (50 тис.), Росія і Франція (більше 34 тис.).

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Україна

Україна – на другому місці у світі за числом смертей від “ковіду”. Попереду лише РФ

За кількістю щоденних смертей від коронавірусної хвороби Україна перебуває на другому місці в Європі та світі, поступаючись лише Росії. Як передає “Новинарня“, такими є результати порівняння статистики від сайту...

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