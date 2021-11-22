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Вантажне судно з американськими “айлендами” для України ввійшло до Чорного моря

22/11/2021 17:51

Американський корабель, що транспортує два патрульні катери “Суми” і “Фастів” для ВМС Збройних сил України, увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомив турецький споттер Yörük Işık на своїй сторінці у Twitter.

Американський суховантажний корабель Ocean Grande увійшов до вод Чорного моря опівдні 22 листопада.

Корабель прямує з Балтимора до Одеси. На його борту два патрульні катери типу Island, які США передали в рамках підтримки України.

Катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України.

“Суми” й “Фастів” були завантажені на Ocean Grand для перевезення морем та вирушили з Балтимора 8 листопада.

Спочатку планувалось, що ці патрульні катери відправлять зі США в Україну до кінця травня 2021 року. Терміни відправки змістилися через встановлення на “айлендах” озброєння американського виробництва.

До Сполучених Штатів для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули в січні 2021 року. Підготовка закінчилася в березні.

Це вже друга партія “айлендів”, які США передадуть Україні в рамках мілітарної допомоги. Перші два – “Слов’янськ” та “Старобільськ” – прибули у 2019 році та вже служать у складі ВМСУ.

На відправку до України в США чекає ще один катер класу Island; він отримав ім’я Героя України В’ячеслава Кубрака.

Катери класу “Айленд” будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів (бортові номери WPB 1301 – WPB 1349) для Берегової охорони США. Мають повну водотоннажність 168 т, довжину 110 футів (34 м), осадку 2 метри, сталевий корпус і алюмінієву надбудову. Двовальна дизельна енергетична установка потужністю 6200 к.с. забезпечує швидкість до 29,5 уз. Екіпаж складає 16 осіб, автономність п’ять діб. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73, моторним човном, штатне озброєння складається з 25-мм автоматичної артилерійської установки Mk 38 Bushmaster і двох-чотирьох 12,7-мм кулеметів М2НВ. Дальність плавання до 3000 миль.
Катери оснащені РЛС загального виявлення AN/SPS-73 та 5,4 метровим доглядовим човном Zodiak Hurricane 540. Також на фото помічено не демонтовані 25-мм артилерійські установки Bushmaster Mk 38 Mod 0, що дозволяє зробити припущення, що катери будуть передані Україні зі штатною зброєю.
Крайній доковий ремонт USCGC Cushing відбувся у 2014 році, а USCGC Drummond у 2012 році.

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