До Дня гідності і свободи гурт “Без обмежень” презентував пісню “Вільні люди”. ВІДЕО

Фото: ФБ Без обмежень

У День гідності та свободи гурт “Без обмежень” презентував пісню “Вільні люди”, яка є титульною композицією однойменного, шостого, альбому групи.

“Вільні Люди” – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей. Вільні люди – не тільки про народ, що живе на незалежній території, а й про особистостей, що мають внутрішню свободу і знають, як бути собою”, – зазначається на сторінці гурту у фейсбуці.

У пісні, зокрема, є такі слова:

“І най недобрий час,

Дає нам зараз доля,

Ніщо не спинить нас,

Найвища цінність – воля!”

“Відеоробота на пісню «Вільні люди» – це про 31 рік незалежності – 31 гордість нації. На екрані відео- та фотохроніки видатних людей і подій України. Ми виписали імена, події, факти, які ми хотіли бачити у цьому відео. Тих, хто надихав, на нашу думку, мільйони людей своїми вчинками. Події, що згуртували навколо себе і стали ключовими в історії нашої держави. Зібрали тих, хто проявив свою силу волі, щоб зробити Україну кращою, хто прославляв та прославляє її на світовій арені”, – зазначив лідер гурту Сергій Танчинець.

Він зізнався, що скласти перелік “тридцяти одного” було складно, “бо Україна сильна та багата на яскравих, талановитих та героїчних людей”.

“Нам, вільним людям, є ким і чим пишатися. Але, це наш вибір, ми так відчуваємо”, – зазначив музикант.

До переліку показаних у відео “31 гордості” увійшли: В’ячеслав Чорновіл, Віталій та Володимир Клички, Андрій Кузьменко (“Скрябін”), Андрій Шевченко, Іван Миколайчук, Георгій Гонгадзе Леонід Каденюк, Василь Стус, Левко Лук’яненко, Богдан Ступка, Небесна сотня, Мустафа Джемілєв, Аміна Окуєва, Сергій Кульчицький, Вадим Довгорук, Валерій Лобановський, Олександр Довженко, Квітка Цісик, Микола Амосов, Сергій Бубка, Святослав Вакарчук, літак Ан-225 “Мрія”, Любомир Гузар, Руслан Пономарьов, Ліна Костенко, Володимир Івасюк, Борис Патон, Ігор Гордійчук, Степан Бандера, Євгенія Гапчинська.

Слухати і скачати новий альбом “Вільні люди” гурту “Без обмежень” можна тут.

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