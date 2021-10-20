Розвідник 3-го полку ССО, який на війні втратив ноги, вирушив на Говерлу

Фото пресслужби Командування ССО

Військовослужбовець 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго ССО Вадим Довгорук, який на війні втратив ноги, вирушив на Говерлу – найвищу гору українських Карпат.

Як повідомляє пресслужба Командування Сил спеціальних операцій, військовий був важко поранений у лютому 2015 року під Дебальцевим.

Вадим втратив руку під час обстрілу БТРу, на якому рухалася його група. Йому було 24 роки. Тоді воїни-спецпризначенці їхали на чолі колони з пораненими, коли раптом потрапили у засідку російських окупантів.

“Тяжко поранений Вадим Довгорук провів чотири дні на морозі, намагаючись дістатися до своїх. Далі були полон, ампутація обморожених ніг і повернення додому. Попри пережите, воїн залишився у лавах ССО України, продовжив службу у 3 полку, одружився і став татусем”, – інформує пресцентр ССО.

Нещодавно військовий відправився на Говерлу з метою дістатися найвищої точки України.

Разом із командою побратимів він піднявся до перемички на висоті 1520 метрів і звідти вирушив пішки до вершини.

Коли до верхів’я лишалося 100 метрів по вертикалі, Вадим із командою вирішили завершити сходження аби встигнути повернутися назад до заходу сонця.

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“Вадим дуже втомився. Ще б пак – пройти більше 10 кілометрів і набрати висоти 400 метрів! Так він ще ніколи не ходив! Тримався молодцем і був дуже розчарований, що доводиться повертатися, коли до вершини – палицею докинути. Але, вчинив мужньо, як справжній альпініст мудро прийняв і втримав удар”, – розповів наставник і провідник Вадима в сходженні на гору Володимир Кінцицький.

Втім, Вадим Довгорук вирішилв, що наступного року до вершини Говерли таки дістануться.

Історія Довгорука від пресслужби 3-го полку:

У 2010 році кіровоградець Вадим Довгорук підписав контракт з оборонним відомством та розпочав службу в 3-му окремому полку спеціального призначення на посаді розвідника.

16 січня в перший день домовленостей щодо двостороннього припинення вогню, Вадим супроводжував автомобілі з пораненими до Артемівська. Колона складалася з 4 машин: попереду бронетранспортер спецпризначенців, за ними 2 вантажних автомобілі КАМАЗ і замикала колону БМП. На околиці залізничного вузла українські військовослужбовці натрапили на ворожий блокпост. Водій-механік БТР намагався прорватися через нього, однак після кількох влучань з ручного гранатомета бронемашина зупинилася. У цей момент інші машини з пораненими встигли швидко розвернутися та покинути район обстрілу.

— Один із кумулятивних пострілів пробив броню нашого БТРа, — пригадує Вадим Довгорук. — Старший сержант Віталій Федитник загинув одразу, а мені по лікоть відірвало ліву руку.

Потім бойовики оточили бронемашину розвідників. Уцілілих українських бійців, у яких закінчилися набої, взяли у полон. Вадима та офіцера-командира, які отримали важкі поранення, бойовики залишили в підбитому бронетранспортері, адже подумали, що вони вже мертві.

— Пам’ятаю, як з рукава куртки випала моя рука, — розповідає Вадим. — Командир був у ще важчому стані. За півгодини разом із ним ми вибралися з машини та намагалися укритися подалі, аби бойовики нас не помітили. Капітан Бутусов зміг відповзти від БТРа метрів на 200. Після цього він перестав подавати ознаки життя. Так я залишився один, – розповідає Вадим.

Та попри важке становище Вадим Довгорук не здався. З останніх сил він проповз ще близько 150 метрів та сховався біля бетонної огорожі, що тягнулася вздовж залізничних колій.

Чотири доби відважний боєць пролежав у снігу. Можливо, саме мороз і не дав хлопцю загинути від втрати крові. Замість води він вживав сніг. Час від часу засинав, а просинався від пострілів та голосів російських найманців, які проходили повз та не звертали на нього уваги. Навіщо він їм, український «двохсотий»…

— Я намагався затягти рану джгутом та дуже сподівався, що мене знайдуть свої, а не чужі. Проте скрізь був лише ворог, — згадує Вадим.

Тим часом у секторі «С» тривали бої і поступово біля околиць Дебальцевого ставало все більше терористів. Вранці 19 лютого в районі, де сховався розвідник, з’явився ворожий патруль, і найманці вирішили перевірити тіло бійця, аж раптом воно виявилося теплим. Ледь живого Вадима з четвертим ступенем обмороження обох ніг доставили до Луганської обласної лікарні, яка була переповнена пораненими.

— Мене врятувала одна місцева медсестричка, яка потайки дала свій мобільний телефон. Я одразу ж подзвонив батькам і повідомив, що живий, знаходжуся в Луганській обласній лікарні, — говорить боєць. На щастя, в той час українські представники активно домовлялися із проросійськими найманцями про обмін полоненими, тож, вирішивши, що старший сержант Довгорук довго не проживе, терористи передали його в обмін на полонених злочинців. Згодом у столичному опіковому центрі Вадиму ампутували обидві обморожені кінцівки.

Важкий удар долі й позбавлення можливості повноцінно рухатися хлопець переніс стійко. Його оптимістичний настрій та любов до життя й тепер долають усі труднощі та не дають зупинятися на досягнутому. Нині Вадим Довгорук проходить реабілітацію в Харківському інституті протезування, де влітку йому встановили німецькі протези ніг. Незабаром він отримає якісний протез руки.

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