На 10 ділянках можливого підходу мігрантів з Білорусі Україна посилить охорону, – МВС

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Україна визначила 10 ділянок кордону з Білоруссю, на яких буде посилено охорону.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у ефірі ток-шоу “Право на владу” у четвер, 11 листопада.

Він зазначив, що “нормальний кордон” між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.

“Прикордонники є, кордон позначений, але самої споруди кордону немає. І це наша загальна задача, задача всього уряду, президента, суспільства, бо це будується за податки громадян, наступного року збудувати кордон між Україною і Росією, між Україною і Республікою Білорусь. Мова йде про понад тисячу кілометрів державного кордону”, — заявив міністр, якого цитує його пресслужба.

За його словами, охорона 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України, буде посилена прикордонниками Національною гвардією та Національної поліції.

Монастирський зазначив, що підрозділи тероборони теж, у разі потреби, будуть залучатися до захисту кордону. Крім цього, на його думку, у точках можливого загострення є сенс провести навчання з територіальної оборони.

Нагадаємо, вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону, пошуки решти тривають.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

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