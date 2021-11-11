Медики показали фото з переповненого моргу Полтави

Фото: сайт "Полтавщина"

Медики з Полтави показали пакети з померлими від коронавірусу, які зараз лежать у міському морзі.

Кадри опублікувало місцеве видання “Полтавщина”, яке звернулося до ОДА з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де лежать тіла померлих від коронавірусу.

Журналісти звернулися з відповідним проханням після того, як у вівторок, 9 листопада активісти намагалися “штурмувати” 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників госпіталізації.

За словами медиків, подібну ситуацію останнім часом спостерігають щодня.

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 24 747 осіб, зафіксовано 652 летальні випадки, 18 896 пацієнтів одужали.

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