СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3155519 +24747
Летальні випадки:
74857 +652
Одужали:
2572738 +18896
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15067107 (+67341). Оновлено: 08:23 11.11.2021
Home / COVID-19 / Медики показали фото з переповненого моргу Полтави

Медики показали фото з переповненого моргу Полтави

11/11/2021 21:32

Медики з Полтави показали пакети з померлими від коронавірусу, які зараз лежать у міському морзі.

Кадри опублікувало місцеве видання “Полтавщина”, яке звернулося до ОДА з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де лежать тіла померлих від коронавірусу.

Журналісти звернулися з відповідним проханням після того, як у вівторок, 9 листопада активісти намагалися “штурмувати” 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників госпіталізації.

За словами медиків, подібну ситуацію останнім часом спостерігають щодня.

Фото із сайту “Полтавщина”

Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 24 747 осіб, зафіксовано 652 летальні випадки, 18 896 пацієнтів одужали.

Читайте також:
Черга до крематорію в Харкові триває від 10 днів до двох тижнів, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 128
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Медики показали фото з переповненого моргу Полтави

Медики з Полтави показали пакети з померлими від коронавірусу, які зараз лежать у міському морзі. Кадри опублікувало місцеве видання “Полтавщина”, яке звернулося до ОДА з проханням надати обмежений доступ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse