Медики показали фото з переповненого моргу Полтави

Медики з Полтави показали пакети з померлими від коронавірусу, які зараз лежать у міському морзі.
Кадри опублікувало місцеве видання “Полтавщина”, яке звернулося до ОДА з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де лежать тіла померлих від коронавірусу.
Журналісти звернулися з відповідним проханням після того, як у вівторок, 9 листопада активісти намагалися “штурмувати” 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників госпіталізації.
За словами медиків, подібну ситуацію останнім часом спостерігають щодня.
Минулої доби коронавірус в Україні виявили у 24 747 осіб, зафіксовано 652 летальні випадки, 18 896 пацієнтів одужали.
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