Черга до крематорію в Харкові триває від 10 днів до двох тижнів, – ЗМІ

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Жителі Харкова почали скаржитися на завантаженість місцевого крематорію та проблеми, пов’язані з похованням тіл померлих.

Журналісти місцевого видання Newsroom з’ясували, скільки коштуватиме ритуал у Харкові і як довго доведеться чекати черги на кремацію. За їхньою інформацією, протягом минулого тижня в Харківській області від спричинених коронавірусом ускладнень померло 180 осіб.

“Ми працюємо постійно. Останнім часом роботи стало набагато більше. На мій погляд, це через пандемію. Всі інші питання ставте керівництву”, – розповів журналістам одягнений у спецівку КП “Ритуал” чоловік.

Від спілкування із кореспондентом директор Харківського крематорію Валерій Мойсеєв відмовився. Чоловік сфотографував службове посвідчення, заявивши, що на жодні питання я не відповідатиме. Після цього він спробував виштовхнути журналіста за двері. На прохання прокоментувати свою агресивну поведінку чоловік ніяк не відреагував. Натомість Мойсеєв викликав охорону і наказав повісити на вхідні двері до коридору напис “Стороннім вхід заборонено”.

Отримати хоч якусь інформацію про графік роботи Харківського крематорію та зв’язатися з директором комунального підприємства “Ритуал” Харківської міської ради Євгеном Журавльовим журналістам також не вдалося. Мобільник чиновника постійно вимкнений.

Подружжя Валентина та Микола, яке майже одночасно втратили двох близьких родичів, поспілкувалися із журналістами. З’ясувалося, що 14 жовтня у чоловіка померла мати, а через три дні – бабуся його дружини.

“Оскільки ми обоє з чоловіком хворіли на COVID-19 і не змогли самі займатися необхідними справами, довелося звернутися до послуг ритуальної служби. Маму чоловіка ми поховали на цвинтарі наступного дня після смерті. А мою бабусю, яка померла 17 жовтня, вирішили кремувати У приватній ритуальній службі нам сказали, що зараз крематорій дуже завантажений.10 днів тіло було в морзі і 27-го підійшла черга на кремацію. Приїхавши сюди, ми зрозуміли, чому така тяганина, як бачите, катафалки приїжджають постійно. За машину та кремацію ми заплатили 10 тисяч гривень. Скільки нам говорили, стільки ми й платили. Пропонували зробити все швидше у Києві, але там все набагато дорожче”, – розповіла Валентина.

В одній із харківських фірм із надання ритуальних послуг Newsroom підтвердили, що організувати кремацію тіла померлого у столиці набагато простіше, ніж у Харкові. Але це коштуватиме дорожче.

“Зараз усе завалено тілами – морги, крематорії. Машин і людей катастрофічно не вистачає. Замовити труну, покривало та автомобіль для подальшої кремації у Харкові коштуватиме 8 000 гривень. Але зараз дуже велика черга. Доведеться чекати від 10 днів до двох тижнів. Якщо людина померла в лікарні, її на якийсь час помістять у морг, це півбіди, але якщо трагедія сталася вдома, то доведеться отримати довідку від терапевта і помістити тіло на збереження в лікарню. Мало того, що там немає місць, це ще й втричі дорожче, ніж послуга поховання. Багато хто приймає рішення кремувати прах у столиці. Така послуга обійдеться у 12 000 гривень. Але знову ж таки, немає гарантії, що все вдасться зробити швидко”, – розповів виданню співробітник приватної ритуальної служби.

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